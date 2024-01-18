مناطق يخدمها الخط الرابع لمترو الأنفاق.. يربط بين أكتوبر ومدينة نصر

قرار جمهوري صدّق عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي قبل قليل، بشأن التصديق التعاون مع الحكومة اليابانية في تنفيذ خط جديد لمترو الأنفاق في مصر، ونشرته الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم والذي حمل رقم 325 لسنة 2023، تضمن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومتي مصر واليابان بشأن تمويل مُقدم من وكالة اليابان للتعاون الدولي «جايكا» بمبلغ 100 مليار ين ياباني، أي ما يوازي 20.9 مليار جنيه، وذلك لتنفيذ مشروع المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى «الشريحة الثالثة».

مناطق يخدمها الخط الرابع لمترو الأنفاق

وعن المناطق التي يخدمها الخط الرابع لمترو الأنفاق، فإنّ الخط الرابع للمترو، يمتد من مدينة 6 أكتوبر حتى الجيزة، وشارع صلاح سالم، وصولاً لمدينة نصر، ومن المُقرر أن ينقل الخط الرابع لمترو الأنفاق لدى اكتماله 2 مليون راكب يوميًا بطول 42 كيلو مترًا على أن يشتمل على 39 محطة للمترو و37 محطة منها تحت الأرض ومحطتين سطحيتين.

مراحل الخط الرابع لمترو الأنفاق

وتشتمل المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق 17 محطة، بداية من محطة «حدائق الأشجار» غرب الطريق الدائري على حدود مدينة السادس من أكتوبر، مروراً بالمتحف المصري الكبير ثم ميدان الرماية ثم شارع الهرم حتى محطة الجيزة ليحقق تبادل الخدمة مع الخط الثاني للمترو، ثم يعبر أسفل النيل إلي محطة الملك الصالح للمترو ليتقاطع مع الخط الأول للمترو وصولاً الى محطة الفسطاط نهاية المرحلة الأولى وبذلك يربط هذا الخط محافظة القاهرة ومحافظة الجيزة ومدينة السادس من أكتوبر.

أما المرحلة الثانية من الخط الرابع؛ فتشمل 22 محطة، وتبدأ من محطة الفسطاط بشارع عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة إلى شارع صلاح سالم حتى القلعة ثم ينحرف يميناً إلى منطقة منشية ناصر بطريق النصر ثم منطقة الدويقة ومنطقة العرب ويستمر حتى نادي المقاولون العرب ونادي السكة الحديد في طريق النصر مروراً بجامعة الأزهر، ثم ينحرف يميناً إلى محور الشهيد ثم ينحرف يساراً إلى شارع مصطفى النحاس ليتقاطع مع شارع الطيران وشارع عباس العقاد وشارع مكرم عبيد وشارع حسن المأمون.

وتستمر المرحلة الثانية من الخط الرابع لمترو الأنفاق في شارع مصطفى النحاس حتى نهايته عند منطقة التبة ثم ينحرف يميناً خلال شارع مهدى عرفه ليصل إلى شارع الميثاق (أحمد الزمر) بالحي العاشر بمدينة نصر ويستمر حتى زهراء مدينة نصر ليتقاطع مع الطريق الدائري ويعبره عند أكاديمية الشرطة عند مدخل التجمع الأول لينحرف يساراً في محور مصطفى كامل بجوار مدينة الرحاب ويستمر حتى طريق «مصر – السويس» الصحراوي عند المدرسة الإنجليزية بالقاهرة ليصل إلى منطقة الورشة شرق الطريق الدائري وشمال طريق «مصر – السويس» الصحراوي.