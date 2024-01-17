نموذج إجابة النحو في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة خاص بأسئلة النحو في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية، والذي أداه الطلاب اليوم في أول أيام الامتحانات، والتي تستمر حتى 24 يناير الجاري، فيما أكد الطلاب أن الامتحان كان سهلا ويناسب كل المستويات التحصيلية.

نموذج إجابة سؤال النحو في القليوبية

وأوضح إسلام كمال، معلم لغة عربية في القليوبية لـ«الوطن»، أن نموذج إجابة سؤال النحو في امتحان اللغة العربية للشهادة الإعدادية بالقليوبية جاء كالتالي:

- القاصي/ فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة.

- النهوض/ مبتدأ مؤخر مرفوع، أو خبر لمبتدأ محذوف تقديره «هو».

- المنادى (شباب)، الإعراب/ منادى منصوب بالفتحة.

- البدل (أمنه)، المبدل منه الوطن.

- حبذا أبو بكر - مضاف إليه مجرور بالكسرة.

- حبذا أبي بكر - بدل مرفوع بالضمة.

- بئس (ما) يتصف به المرء النفاق.

- يا طالباً، للعلم فوائد عظيمة (فكرة غير مقصودة).

- نحن نأمل فى غدٍ أفضل.

- سؤال «ه‍» صح أم خطأ، الفقرة واحد خطأ، والفقرة الثانية صحيحة.

انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية بالقليوبية

وانطلقت، اليوم الأربعاء، امتحانات الشهادة الإعدادية حيث أدى 113 ألف طالب امتحانات الشهادة الإعدادية العامة في 440 لجنة، و1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 9 لجان، و6 طلاب مكفوفين في لجنة واحدة، و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم وضعاف السمع في 4 لجان.