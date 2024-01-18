قطع المياه عن 15 منطقة في القاهرة.. اعرف الأماكن والمواعيد

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة، أنه نظرا لتحويل مسارخط المياه قطر 1200 مم بشارع عبدالحميد بدوي أمام الكلية الحربية، سيتم قطع المياه عن بعض المناطق التابعة لشبكات مصر الجديدة «الشيراتون بالكامل - الملتقى العربي - الكلية الحربية»، وبعض مناطق مدينة نصر «الرقابة الإدارية - أرضف الجولف - مساكن رامو - الإمداد والتموين - رابعة الاستثماري - إسكان التوفيق - سيتي ستار - المنطقة السادسة»، وبعض مناطق الحي العاشر «المنطقة العاشرة - الواحة - صقر قريش - مدينة الأمل»، اعتبارا من الساعة العاشرة صباح يوم السبت الموافق 20 من شهر يناير الجاري، وحتى الساعة الثانية عشر مساء نفس اليوم.

أصحاب المخابز والمستشفيات

وشددت الشركة على أصحاب المخازب والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، لافته إلى أنها دفعت سيارات مياه صالجة للشرب توزع مجانا في المناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يمكن الاتصال بالخط الساخن 125 أو على خدمة واتس آب رقم 01206665125