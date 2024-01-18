موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC.. ميراث وصراعات و«سر خطير»
كتب:
هبة أمين
10:59 ص | الخميس 18 يناير 2024
أبطال مسلسل حدوتة منسية
حرص عدد من النجوم على الترويج لـ موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC، عبر منصات السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال نشر البوسترات الدعائية للمسلسل، وتشويق الجمهور للعمل الدرامي المرتقب عرضه قبل نهاية الشهر الجاري.
موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC
ويأتي موعد عرض مسلسل حدوتة منسية على قناة CBC وCBC دراما، يوم 27 يناير من الشهر الجاري من السبت إلى الأربعاء، والإعادة لحلقات مجمعة يومي الخميس والجمعة.
تشويق وإثارة
وتدور قصة المسلسل في إطار اجتماعي مليء بالتشويق والإثارة، من خلال امرأة تجد نفسها مسؤولة عن ثروة كبيرة بعد وفاة زوجها الذي لسبب ما حرم أبناءه من الميراث، لتجد نفسها في أزمة كبيرة مع تصاعد الأحداث، خاصة مع مطاردة ماضي أليم لها يهدد مستقبلها ويفضح سر خطير أمام الجميع.
أبطال المسلسل
المسلسل يضم عدد من النجوم أبرزهم سوسن بدر، وعبير صبري، وأحمد فهيم، وهشام إسماعيل، ومحمود حجازي، ومحمد علي رزق، وريم سامي، وطارق صبري، وأمير صلاح الدين، وهبة عبدالغني، ونانسي صلاح، ودعاء حكم، تأليف محمود حمدان، إخراج محمد محيي الدين.