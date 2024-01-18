عاجل.. خطة جديدة لتخفيف الأحمال في المحافظات بعد هذا الموعد

تشهد المحافظات خطة جديدة خاصة لتخفيف أحمال الكهرباء، وذلك للمرة الخامسة منذ أول إعلان خطة تخفيف أحمال الكهرباء والتي كانت في شهر يوليو الماضي، حيث من المقرر أن تعلنها شركات الكهرباء في المحافظات بعد انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

خطط تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

الخطة الرابعة كانت الخميس الماضي عندما أعلنت شركات الكهرباء في المحافظات، تغيير مواعيد تخفيف أحمال الكهرباء لتكون لمدة 3 ساعات فقط، بدلاً من 6 ساعات وذلك بسبب امتحانات الفصل الدراسي الأول، ويتم تطبيق خطة جديدة عقب انتهاء الامتحانات وذلك مع 24 يناير المقبل.

وكشف مصدر مسؤول في قطاع شركة كهرباء جنوب الدلتا، عن الخطة الخامسة وهي الخطة الجديدة التي يتم تطبيقها عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول، وأنه جار إعداد الجداول الخاصة بالمناطق ومواعيد فصل التيار الكهربائي عنها.

موعد تطبيق خطة تخفيف أحمال الكهرباء الجديدة

وأشار إلى أن الخطة الجديدة لتخفيف أحمال الكهرباء تأتي ما بين الساعة الحادية عشر صباحا حتى الساعة الخامسة مساء، وسيتم الإعلان عنها قريباً مع قرب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول والمقرر لها 24 يناير الجاري.

خطة تخفيف الكهرباء في المحافظات

خطة تخفيف أحمال الكهرباء بدأت الحكومة المصرية في تطبيقها لأول مرة هذا العام كانت في شهر يوليو الماضي، وكانت ساعة واحدة على كل منطقة، وكان شهر سبتمبر على موعد مع إعلان الخطة الثانية من تخفيف أحمال الكهرباء وكانت الفترة الزمنية ساعتين، واستمرت حتى منتصف شهر ديسمبر الماضي والتي أعلنت عنها الحكومة وحددت فيها الفترة الزمنية وتكون بالنهار فقط، وعدم قطع الكهرباء ليلا.