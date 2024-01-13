آخر موعد لتطبيق جدول تخفيف أحمال الكهرباء الجديد خلال امتحانات «الترم الأول»

تنتهي شركات توزيع الكهرباء الـ9 على مستوى الجمهورية من تنفيذ الجدول الجديد لتخفيف الأحمال يوم الأربعاء 24 من يناير الجاري، تحقيقا لرغبات أولياء الأمور، ولمنح الطلاب أكبر فرصة للتحصيل والمذاكرة خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 - 2024.

موعد وأماكن تنفيذ جدول تخفيف الأحمال

وبدأت شبكات جميع فروع شركات توزيع الكهرباء الـ9 وهي «شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء - شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء - شركة القناة لتوزيع الكهرباء - شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء - شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء - شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء - شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء»، في تنفيذ الجدول الجديد لتخفيف الأحمال وقطع التيار من اليوم حتى انتهاء أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول، لمراحل التعليم المختلفة من الساعة الثانية ظهرًا حتى الخامسة مساءً لمدة يوميا، بدلا من الساعة 11 صباحًا حتى الخامسة مساءً.

تقديم شكوى بجهاز مرفق تنظيم الكهرباء

وحدد جهاز مرفق تنظيم الكهرباء عددا من الآليات لتقديم شكاوى جميع المشتركين بقطاع الكهرباء كالتالي:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة، خلف نادي السكة مدينة نصر.

- يمكن تقديمها من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز. www.egyptera.org

- يمكن إرسال الشكوى من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر، رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- وعبر الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org

- أو من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479.

- كما يمكن الاتصال على التلیفون رقم 23421475 داخلي 154.