3 آلاف وجبة إفطار في أطول مائدة بإحدى قرى الشرقية: طولها 700 متر

يقدّم أهالي محافظة الشرقية في أماكن متفرقة خدمات للمواطنين وهي وجبات إطعام صائم خلال الشهر المبارك تقربا إلى الله، ففي قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، أقام الأهالي أطول مادئدة إفطار بمحافظة الشرقية والتي يصل طولها 700 متر وتقديم نحو 3000 وجبة للصائمين، بينما شهدت مائدة العاشر من رمضان تقديم 1000 وجبة يوميا التي يقدما المتطوعون في أبواب الصدقة بالمدينة من الشباب.

قال إبراهيم غالي في حديث خاص لـ«الوطن» وهو من أبناء قرية العدلية بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية أن فكرة إقامة مائدة طعام بالقرية، كبيرة وتضم الأهالي كانت فكرته لكن التنفيذ جاء بتعاون أهل القرية من الشباب والرجال والسيدات، لافتا إلى تجهيز مائدة افطار طولها 700 متر وتقديم 3000 وجبة بالمائدة كان أمرا مبهجا وأثار سعادة أهل القرية والمدعوين لتناول الافطار.

ولفت إلى المجهود الكبير الذي تجمع أهل القرية عليه ليكون اليوم منظما ويستوعب اكبر قدر من الصائمين لتناول الافطار لافتا إلى السعادة التي كست ملامح الأهالي خاصة أنه يوم مميز لأبناء القرية وأول مرة يتم هذا التنظيم على مدار تاريخ القرية وبهذا العدد الكبير، مشيرا إلى تكراره في السنوات القادمة من الاهالي بالقرية حيث إنه يوم مبارك جمع الناس على التعاون والمحبة والألفة.

في سياق متصل تشهد مدينة العاشر من رمضان مائدة إفطار صائم منذ بدء الشهر المبارك بقلب المدينة والذي يشارك فيه أفراد متطوعون بأبوب الصدقة الخيرية كما أنه يأتي بالتعاون مع مصر الخير وجهات متطوعة من الشباب والنؤسسات.

1000 وجبة يوميا بمائدة بالعاشر من رمضان

وقالت رباب محمود منصور رئيس مجلس أمناء مؤسسة أبواب الصدقة في حديث خاص ل"الوطن" أن المائدة التابعة للمؤسسة، بدأت في أول تجربتها منذ أكثر من 5 أعوام، بتقديم وجبات الإفطار بعدد يصل 500 وجبة ليتضاعف العدد ليصل 1000 وجبة في رمضان 2023، لافتة إلى تقديم إفطار متمثل في تمر ومياه وعصير خارج المائدة على الطرق وفي الشوارع.