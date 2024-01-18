طقس الأيام المقبلة.. تحذيرات من اضطرابات كبيرة في الأحوال الجوية

تشهد حالة الطقس في الأيام المقبلة بالمحافظات اضطرابات كثيرة في الأحوال الجوية، إذ تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة بقيم تصل إلى 5 درجات على معظم الأنحاء، فضلًا عن سقوط أمطار متفاوتة الشدة على عدة أقاليم ومدن، ونشاط رياح يزيد الإحساس بالبرودة، وزيادة الشبورة لتصل إلى حد الضباب على أغلب الطرق.

وتستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس في الأيام المقبلة، ودرجات الحرارة لمدة أسبوع، وأماكن سقوط الأمطار، وأبرز الظواهر الجوية التي تشهدها المحافظات خلال الفترة من غدًا الجمعة 19 يناير الجاري وحتى الثلاثاء 23 من نفس الشهر.

الطقس اليوم وغدًا

وتشهد حالة الطقس غدا في مصر، زيادة في كثافة الشبورة المائية أثناء الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والسريعة المؤدية من وإلى مناطق من وسط سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، فيما تشهد الطرق ظاهرة الضباب صباحًا في محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، والوجه البحري، ومدن القناة.

درجات الحرارة لمدة أسبوع

وتأتي درجات الحرارة لمدة أسبوع في جميع المحافظات خصوصًا بعد انخفاضها بقيم تتراوح بين 4 وحتى 5 درجات كالآتي:

أخبار الطقس في الأيام المقبلة

وتضمنت أخبار الطقس في الأيام المقبلة، اضطرابًا في الأحوال الجوية، وانخفاضًا في درجات الحرارة والتي من المتوقع أن تكون كالآتي:

السبت 20 يناير: شبورة مائية كثيفة خلال الصباح الباكر، على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى محافظات الوجه البحري، و القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ووسط سيناء، ومدن القناة، وشمال الصعيد.

الأحد 21 يناير: أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

تحذيرات الأرصاد الجوية

وتحذر هيئة الأرصاد الجوية من الطقس في الأيام القادمة، وتحديدًا اعتبارًا من الاثنين 22 يناير الجاري 2024، إذ من المتوقع سقوط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، ومحافظات الوجه البحري، وانخفاض درجات الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشمال الصعيد بقيم تتراوح من 4 وحتى 5 درجات مئوية يصاحبها نشاط في حركة الرياح على بعض المناطق مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

الطقس يوم الثلاثاء والأربعاء والخميس

و بدءًا من الاثنين 22 والثلاثاء 23 يناير : فإنّه من المتوقع سقوط أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية، والوجه البحري على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبًا، فضلًا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.