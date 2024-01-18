أستاذ مناعة: «X» مجرد وباء افتراضي.. ولا يمكن التنبؤ بقوته وانتشاره في المستقبل

قال الدكتور حازم غنيم، أستاذ مساعد قسم الأمراض المعدية والمناعة بجامعة أوهايو الأمريكية، إنّ وباء إكس مجرد وباء افتراضي أضافته منظمة الصحة العالمية إلى قائمة أهم الأمراض المعدية ذات الأولوية القصوى بغرض التجهيز لمكافحتها قبل ظهورها، ولا يمكن التنبؤ بقوته وانتشاره في المستقبل.

وأضاف غنيم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر» المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني: «في عام 2014 ظهر فيروس إيبولا غرب أفريقيا بالتزامن مع ظهور فيروس ميرس أو متلازمة الجهاز التنفسي بالشرق الأوسط، وقتها انتبهت منظمة الصحة العالمية إلى خطورة فيروسات جديدة قد تسبب أوبئة كثيرة في العالم».

وتابع أستاذ مساعد قسم الأمراض المعدية والمناعة بولاية أوهايو الأمريكية: «منذ نحو 6 سنوات أضافت المنظمة العالمية مرض أو فيروس إكس في قائمة الأولويات كشيء مجهول يمكن أن نواجهه في أي لحظة، ويجب التفكير في إعداد وسائل لتشخيصه وكيفية عمل لقاحات للوقاية منه أو اختراع أدوية للعلاج منه».