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جهاز مدينة الشروق يستقبل أكثر من 20 ألف طلب لتقنين الأوضاع

كتب:

أيمن حمزة
01:55 م | الخميس 18 يناير 2024
وزبر الإسكان يواصل جهوده للانتهاء من ترفيق الأراضي المضافة لمدينة الشروق

وزبر الإسكان يواصل جهوده للانتهاء من ترفيق الأراضي المضافة لمدينة الشروق

تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أعمال الطرق والمرافق الجارى تنفيذها بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، بموجب القرار الجمهوري رقم 636 لسنة 2017، بتعديل حدود كردون مدينة الشروق، يرافقه المهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس الهيئة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق.

وزير الإسكان يشدد على ضرورة منع أي تعديات

وخلال جولته بالمناطق المضافة لمدينة الشروق، التقى الدكتور عاصم الجزار، بعدد من الأهالي أصحاب التواجدات على تلك الأراض، واستمع إلى مطالبهم، وأكد أنّ الدولة ممثلة في وزارة الإسكان، ومن خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز مدينة الشروق، تهدف إلى تطوير تلك المناطق، وتحويلها إلى مناطق حضارية عصرية، تضم العمران المنظم، والطرق الممهدة، والمرافق والخدمات، بما يحقق جودة الحياة لسكانها.

20347 طلب تقنين أوضاع بمدينة الشروق

واستمع وزير الإسكان، لشرح تفصيلي من المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، عن موقف تلقى ودراسة طلبات تقنين الأوضاع للمتواجدين بالمناطق المضافة للمدينة، حيث بلغ عدد طلبات تقنين الأوضاع المقدمة لجهاز المدينة 20347 طلبا، وتم حتى الآن دراسة نحو 67% من مساحة الطلبات المقدمة بمناطق التقنين، وكذا الموقف التنفيذي لأعمال الطرق، وأعمال المرافق، حيث شدد الوزير على ضرورة منع أى تعديات أو مخالفات على تلك الأراضي.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.