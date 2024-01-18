مرتفع جوي يضرب البلاد لمدة 4 أيام.. تحذير لهذه الفئة عند الخروج

ترتفع نسبة الإصابة بنزلات البرد والإنفلونزا، خلال هذه الفترة، بسبب التقلبات الجوية، إذ يميل البعض إلى تخفيف الملابس عند الشعور بارتفاع مؤقت في درجات الحرارة، لذا يجب أن تنتبه الأمهات لتلك التغيرات، حفاظًا على صحة أطفالها، إذ تستمر الموجة الدافئة لعدة أيام، وتعود بعدها الحرارة للانخفاض مرة أخرى.

وشهدت الأحوال الجوية حالة من عدم الاستقرار خلال الأيام الماضية، وبدأت تتغير منذ صباح اليوم، بوجود ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة، يستمر حتى يوم الأحد المقبل، بحسب الدكتور محمود القياتي عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، قائلًا: «الفترة اللي فاتت كان فيه تغير في الطقس، بس من النهاردة هنلاقي استقرار شوية».

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

من الملاحظ خلال الفترة المقبلة، أن يشهد الطقس ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، إذ تزداد درجة أو درجتين كل يوم، مقارنة بالأيام الماضية، وتصل درجة الحرارة في محافظة القاهرة، يوم الأحد المقبل إلى 24 درجة مئوية، لوجود مرتفع جوي في الطبقات العليا، ووجود كتل هوائية دافئة، ما يؤدي إلى تلاشي فرص سقوط الأمطار، بحسب القياتي: «فيه موجة دافئة لسه مستمرة معانا لحد يوم الأحد الجاي، عشان كده هنحس بارتفاع في درجات الحرارة».

وتقل فرص ظهور الأمطار خلال الأيام المقبلة، على مختلف المحافظات، وتسيطر الشبورة المائية خاصة في الصباح، وتزداد كثافتها على المناطق الزراعية، بحسب عضو المركز الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية.

تحذير للأطفال من الطقس خلال هذه الأيام

نصح «القياتي» بعدم تخفيف الملابس، خاصة للأطفال ومن لديهم مناعة ضعيفة، لأن ما تشهده المحافظات خلال الفترة المقبلة، مجرد موجة دافئة، وستعود الحرارة مرة أخرى لمعدلاتها الطبيعية، أي أقل من 20 درجة، إلا أن الأجواء في الليل ستكون شديدة البرودة حتى في فترة الدفء.