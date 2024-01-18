جولات تفتيشية مكثفة على المنشآت الصحية بالمنيا وإحالة 14 عاملا للتحقيق

وجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار تكثيف الحملات المرورية على الوحدات الصحية، لمتابعة انتظام سير العمل والوقوف على أوجه القصور، واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك في إطار السعي الدائم، نحو تقديم خدمة طبية أفضل لأهالي المحافظة.

جولة تفتيشية لمتابعة انتظام سير العمل

من جهته، تابع الدكتور سعيد محمد، رئيس مركز سمالوط، انتظام سير العمل بمستشفى سمالوط التخصصى العام، وذلك خلال جولة مرورية مفاجئة، نفذتها الوحدة المحلية، بالتنسيق مع مكتب التفتيش والمتابعة، حيث تفقد رئيس المركز أقسام المستشفى، للتأكد من تواجد طاقم الأطباء والتمريض، والاطمئنان على توافر الأمصال والمستلزمات الطبية، ومستوى النظافة داخل المستشفى، كما شملت الجولة تفقد مكان تجميع وإعدام النفايات الخطرة، وفقاً للاشتراطات البيئية والصحة المتبعة.

إحالة 14 عاملا بالوحدات الصحية للتحقيق

وفي مركز ومدينة المنيا، أحال عامر طه، رئيس المركز، 14 عاملا بالوحدات الصحية بقريتي «ادمو ـ بنى حسن الأشراف»، التابعة للوحدة المحلية لقرية دمشير للتحقيق، لتقصيرهم بالعمل وغيابهم دون تقديم إذن مسبق، وذلك أثناء زيارته المفاجئة للوحدة الصحية، مؤكداً على عدم التهاون مع كل من يقصر فى عمله.

وفي ذات السياق، أجرى هشام فايز، رئيس مركز مطاي، جوله تفقدية لمستشفى مطاي العام، ومستشفى الصحة الإنجابية والوحدات الصحية بقري «ابوان - ادقاق المسك - الكوادي - جوادة» بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بمطاي ومديري إدارة التفتيش والرقابة، للوقوف على كفاءة الأجهزة الخاصة بالمستشفيات، والاطمئنان على توافر الأمصال الخاصة بالفيروسات، وكذلك رصيد الألبان بالمخازن وبيان مدى مستوى النظافة، لتقديم خدمة صحية متميزة للمواطنين.