نموذج إجابة امتحان العلوم للصف الثالث الإعدادي بالقليوبية.. من 20 درجة

حصلت «الوطن» على نموذج إجابة امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بمحافظة القليوبية والذي أداه الطلاب اليوم، معبرين عن سهولة الامتحانات اليوم وان الامتحان جاء في مستوي الطالب المتوسط وان بعض الجزئيات كانت لقياس مستوى الطلاب المتفوقين ولكن الامتحان جاء في مستوى الطلاب في مختلف المستويات

امتحان العلوم في متناول الجميع

أوضح أيمن عيسى محمود معلم اول فيزياء وعلوم وخبير بالمادة لـ«الوطن» أن امتحان العلوم اليوم جاء في متناول كل الطلاب، مشيرا إلى أن امتحان الفصل الدراسي الأول يكون من 20 درجة وجاء متوافقا مع المواصفات اللازمة للورقة الامتحانية ومناسب تماما للوقت وانقسم لأسئلة مقالية اختيارية.

نموذج إجابة امتحان مادة العلوم للإعدادية بالقليوبية

أضاف أن نموذج إجابة امتحان مادة العلوم الذي اداه طلاب الشهادة الإعدادية اليوم جاء مكونا من 4 أسئلة إجاباتها كالتالي:

يذكر أن طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية أدوا اليوم امتحانات مادتي العلوم والتربية الدينية في ثاني أيام امتحانات الشهادة الإعدادية التي انطلقت أمس في 440 لجنة ويؤديها 113 ألف طالب وطالبة بالمحافظة، وتستمر حتى يوم 24 يناير الجاري حيث يتبقى للطلاب امتحانات وفق الجدول المعد كالتالي:

الاحد 21 يناير: اللغة الأجنبية لمدة ساعتان

التربية الرياضية لمدة ساعة لطلاب المدارس الرياضية

الاثنين 22 يناير: الهندسة لمدة ساعتان

التربية الفنية لمدة ساعتين

الثلاثاء 23 يناير: الجبر والاحصاء لمدة ساعتان

الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة

الأربعاء 24 يناير: الدراسات الاجتماعية لمدة ساعتان