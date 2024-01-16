«تعليم القليوبية» توجه رسالة لطلاب الشهادة الإعدادية: لا تقلقوا من الامتحانات

وجهت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية رسالة طمأنت خلالتها طلاب الشهادة الإعدادية 2024، والمقرر أن يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول غدًا الأربعاء، وفقا لجدول الامتحانات بمادة اللغة العربية في الساعة الـ9 صباحا، مؤكدة: «اطمئنوا الامتحانات تراعي جميع المستويات وتوفير بيئة آمنة للامتحان».

اسئلة الشهادة الإعدادية 2024 متوافقة مع المنهج

أوضحت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية في بيان لها قبيل انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 أنه جرى وضع أسئلة الامتحانات متطابقة مع المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، حيث أن الأسئلة تراعي كافة مستويات الطلاب المختلفة وتتدرج في مستويات الصعوبة، وتراعي كافة المستويات المعرفية للطلاب ومتوافقة مع المنهج الدراسى للفصل الدراسى الأول.

الانتهاء من كافة الاستعدادات لانطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية

وأشارت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية إلى أنه جرى الانتهاء من كافة الاستعدادات لإنطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 مشيرة أن 113262طالب وطالبة يؤدون امتحانات الشهادة العامة والرياضية والرسمية للغات في 440 لجنة بينما يؤدي 1088 طالب امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية داخل 9 لجان و6 طلاب داخل لجنة الاعدادية للمكفوفين و50 طالب داخل 4 لجان للصم وضعاف السمع.

وأشارت أنه تزامنا مع انطلاق امتحانات الشهادة الإعدادية 2024 الفصل الدراسي الاول انطلقت أعمال الكنترولات وجري تجهيز اللجان المختلفة بقوائم مناداة الطلاب والانتهاء من تسليم أرقام الجلوس حيث وصفت الامتحانات بالمسؤولية الجسيمة علي حد قولها مشددة علي التعامل الفوري والسريع والهادئ مع اي خلل يحدث فى الامتحانات مع الحرص علي تطبيق القواعد والضوابط الصارمة حيث يواجه اي طالب مخالف عقوبة الحرمان من الامتحانات في حالة التورط في تصوير أسئلة أو أجوبة ونشرها علي ومواقع وجروبات التواصل الاجتماعي.

ولفتت إلى أنه جرى تأهيل المدارس بكافة الإمكانيات لأداء الامتحانات ومراجعة صلاحية الأثاث والإضاءة والتهوية الجيدة والتشديد علي تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للطلاب والتنسيق مع فرع هيئة التأمين الصحي بالقليوبية. لتوفير زائرة صحية داخل اللجان خلال فترة الامتحانات والتنسيق مع أجهزة الأمن لتأمين أوراق الأسئلة.