انطلاق مجموعات الدعم المدرسي لطلاب الإعدادية والثانوية في القليوبية

أعلنت سماح إبراهيم، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، انطلاق مجموعات الدعم لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية، للمراجعة المكثفة بجميع المواد الدراسية، استعدادًا لامتحانات نصف العام، المقررة خلال الأيام القليلة المقبلة.

زيادة التحصيل الدراسي

وقالت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، في بيان، إن مجموعات الدعم والقوافل التعليمية تهدف لتحقيق أقصى استفادة من خلال تطوير المحتوى الدراسي والنهوض بمستوى العملية التعليمية.

توفير وسائل الدعم للطلاب

وأضافت وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أن المديرية نشرت مواعيد وجداول مجموعات الدعم المدرسي والقوافل التعليمية للمراجعة المكثفة في جميع المواد الدراسية بجميع الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة لطلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.

وأشارت، إلى أن مجموعات الدعم المدرسي هدفها تحقيق أقصى استفادة للمحتوى الدراسي، متمنية التوفيق لجميع الطلاب.

وأوضحت وكيل وزارة التعليم أن المجموعات والقوافل مجانية وهدفها تدريب الطلاب على أجواء الامتحانات وإعدادهم، من خلال الاختبارات والمراجعات لأداء امتحانات نصف العام، من خلال اختبارات أعدها خبراء متخصصين وتحاكي الامتحانات الفعلية، مناشدة جميع الطلاب باستغلال الفرصة والمشاركة حتى يستفيدوا من هذه الجهود.