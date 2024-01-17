113 ألف طالب يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية في القليوبية

أنهى طلاب الشهادة الإعدادية بالقليوبية، اليوم الأول من امتحانات الترم الأول 2024، إذ أدوا امتحانات مادة اللغة العربية، وجاءت الأسئلة في مستوى الطالب المتوسط، وتوجد بعض الجزئيات الخاصة بقياس مستويات الطلاب المختلفة وبعض النقاط للمتفوقين في جزئية النحو.

وأكدت سماح إبراهيم وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، أنّ الامتحانات جرت في يومها الأول دون مشكلات تُذكر، مشيرة إلى أنّ غرفة العمليات لم تتلق أية شكاوى من الامتحانات.

وتفقد عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، رفقة سماح إبراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم، ومحمد مرعي رئيس مدينة بنها وفضيلة الدكتور سعيد خضر رئيس المنطقة الأزهرية بالقليوبية، والدكتور سيد جلال مدير هيئة التامين الصحي بالقليوبية، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول بالشهادة الإعدادية، في مدرستي ناصر الإعدادية بمدينة بنها ومدحت طلعت الإعدادية، وتابع امتحانات الشهادة الابتدائية والاإدادية بالمعهد الأزهري للبنين والبنات بمدينة بنها، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، وتويفر مناخ مناسب للطلاب لأداء الامتحانات دون أي معوقات.

وحرص المحافظ خلال الجولة، على استطلاع رأي الطلاب في مستوى الامتحان، وما إذا كان يتضمن أية نقاط خارج المقررات الدراسية، مشددًا على ضرورة توفير الأدوية الطبية اللازمة داخل العيادات الطبية بالمدارس.

أداء الطلاب امتحان اللغة العربية

وتابع المحافظ ووكيل وزارة التربية والتعليم، أداء الطلاب لامتحانات مادة اللغة العربية والخط والإملاء، مؤكدًا توفير الجو الملائم والهادىء للطلاب في أثناء تأدية الامتحانات، وتحقيق الانضباط لضمان تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص ومنع حمل واستخدام التليفون المحمول باللجان، وتزويد المدارس بالإسعافات الأولية خلال سير الامتحانات من أجل سلامة وصحة الطلاب، وذلك في ضوء اللوائح والقواعد المنظمة لذلك.

الإجراءات اللازمة لتأمين أعمال سير الامتحانات

وأكد محافظ القليوبية، تأمين أعمال سير الامتحانات وتوزيع أوراق الأسئلة والإجابة، وتجهيز الكنترول المركزي، مشددًا على ضرورة اتباع القواعد المنظمة لسير الامتحانات، مناشدًا بالعمل على بث روح الطمأنينة في نفوس الطلاب.

ويؤدي اليوم، 113 ألف طالب، امتحان اللغة العربية في 440 لجنة، فيما يؤدي 1889 طالبًا امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية في 9 لجان و6 طلاب مكفوفين في لجنة واحدة، و50 طالبًا من ضعاف السمع والصم في 4 لجان.