أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الجمعة 19-1-2024

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19-1-2024 استقرارا في الأسواق المحلية، وفق ما أعلنته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء، حيث سجل متوسط سعر طن الأسمنت الرمادي 2373 جنيها، وسجل أدنى سعر له 2100 جنيه للطن في محافظة دمياط.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 19-1-2024 في الأسواق المصرية، وفق ما كشفته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم

وسجل سعر طن الأسمنت الرمادي 2373 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2350 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 2050 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري بني سويف 2000 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2040 جنيها للطن.

أسمنت المسلح 2130 جنيها للطن.

سعر الأسمنت من نوع الفهد 1990 جنيها للطن.

سجل سعر طن أسمنت السهم 2020 جنيها للطن.

سعر أسمنت المعلم 2020 جنيها للطن.