الجيزة ترفع 700 حالة إشغال بشوارع إمبابة

نفذت أجهزة محافظة الجيزة من خلال حملة مكبرة لحي إمبابة بالتنسيق مع شرطة المرافق استجابة لشكاوى المواطنين لرفع الاشغالات والتعديلات لإعادة الانضباط بشوارع الحي.

حملة مكبرة بشوارع المحطة ومحمد حجازي والوحدة والبوهي والقومية

وكشفت محافظة الجيزة في بيان إلى تمكن أجهزة الحي وشرطة المرافق من خلال الحملة المكبرة بشوارع المحطة ومحمد حجازي والوحدة والبوهي والقومية تم خلالها رفع 700 حالة إشغال متنوعة ضمت استاندات للمعروضات وإعلانات وتندات مخالفة وتعديات للأكشاك والمحال.

تحقيق الانضباط بالشارع وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي

وأشارت محافظة الجيزة في البيان إلى أن الحملات ساهمت في تحقيق الانضباط بالشارع وتم إيداع المصادرات بمخازن الحي.

الاستجابة الفورية للشكاوى الواردة للمواطنين

من جانبه كلف اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، رئيس حي إمبابة بمنع كل أشكال التعدي على الطريق العام ورفع إشغالات المحال والمنشآت التجارية والباعة الجائلين والاستجابة الفورية للشكاوى الواردة للمواطنين.