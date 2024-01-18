تحرير 35 محضرا تموينيا متنوعا في حملة مكبرة بسوهاج

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلتة، شمال شرق محافظة سوهاج، عن تنظيم حملة مفاجئة ومكثفة لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق والسلع الأساسية والمواد الغذائية، جاءت هذه الحملة كجزء من التوجيهات الواردة من محافظ سوهاج، لتكثيف جهود مراقبة الأسعار والتأكد من توفر المواد الغذائية الأساسية في الأسواق.

مراقبة وتفتيش محلات بيع المواد الغذائية

جاء ذلك بالتعاون مع إدارة التموين والطب البيطري ومركز الشرطة ومكتب العمل والإدارة الصحية، قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساقلته بتنظيم الحملة، حيث تمت مراقبة وتفتيش محلات بيع المواد الغذائية والسلع الأساسية ومحلات الجزارة والمخابز لضبط الأسعار والتحقق من سلامة السلع الغذائية والتأكد من تطابقها مع الشروط الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير 35 محضرًا متنوعًا للتجاوزات المرتبطة بالأسعار وجودة المنتجات، كما تم إتلاف 25 كيلوغرامًا و6 زجاجات متنوعة الخواص من الزيت، تم ضبطها بوجود مخالفات.

وأفاد رئيس المركز بأنه تم تفتيش محلات الجملة والنصف جملة والمعارض في ساقلتة والقرى المجاورة، وأكد أن السلع الأساسية الاستراتيجية مثل الزيت والسكر والأرز والشاي والدقيق متاحة في تلك المحلات والأسواق التي جرى تفتيشها، وأنه لم يتم رصد أي نقص في تلك السلع الأساسية في نقاط البيع.

تنظيم الحملات التموينية بشكل مكثف

وأكدت رئاسة المركز برئاسة المدير العام أحمد البدري استمرار تنظيم هذه الحملات التموينية بشكل مكثف على الأسواق والمحلات التجارية لبيع المواد الغذائية والمخابز ومحلات الجزارة.

كما أعلنت عن اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحزم مع المخالفين وأن أعمال المتابعة ستستمر.