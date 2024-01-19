تفاصيل المزايدات العلنية للانتفاع بـ3 استراحات سياحية بالمنيا.. اعرف المواعيد

حددت محافظة المنيا مواعيد إجراء المزايدات العلنية للانتفاع بـ3 استراحات سياحية في مناطق تل العمارنة، وتونا الجبل وبني حسن الشروق، بالإضافة إلى قطعة أرض مساحتها 8 أفدنة تقع شمال المنطقة الصناعية وتابعة لمشروع المشاتل.

مزايدة استراحة منطقة تل العمارنة

وأعلنت محافظة المنيا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «الفيس بوك»، عن إجراء المزايدة العلنية رقم 5 جلسة الساعة 12 ظهرا يوم الأحد 28 يناير الجاري، لعملية مقابل الانتفاع للاستراحة السياحية بمنطقة تل العمارنة في مركز دير مواس والتابعة لديوان عام المحافظة، لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة السلطة المختصة.

كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء المزايدة العلنية رقم 6 جلسة الساعة 1 ظهرا يوم الأحد 28 يناير الجاري، لعملية مقابل الانتفاع للاستراحة السياحية بمنطقة بني حسن الشروق في مركز أبو قرقاص، لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة السلطة المختصة.

كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء المزايدة العلنية رقم 7 جلسة الساعة 12 ظهرا يوم الأحد 28 يناير الجاري لعملية مقابل الانتفاع للاستراحة السياحية بمنطقة تونا الجبل في غرب مركز ملوي، لمدة سنة قابلة للتجديد بموافقة السلطة المختصة.

الانتفاع بـ8 أفدنة تابعة للمشاتل

كما أعلنت محافظة المنيا عن إجراء مزايدة بالمظاريف المغلقة رقم 2 جلسة الساعة 12 ظهرا يوم الإثنين 29 يناير الجاري لعملية مقابل الانتفاع لمدة 3 سنوات لمساحة 8 أفدنة تقريبا علي هيئة مثلث تقع شمال المنطقة الصناعية والتابعة لمشروع المشاتل.