«حلو ومليان مياه».. مزارعون يكشفون عن علامات القصب الجيد

«أبو البايش يا قصب عندنا فرح واتنصب»، هذه الكلمات للخال عبدالرحمن الأبنودي عبرت عن موسم حصاد القصب قديمًا حيث كان يتم في الغيطان، وبعد تنظيفه يتم ربطه من 6 إلى 12 عودًا في «لبشة» واحدة، وتحميلها على الجمال، أو بيعها في الأسواق أو توزيعها على محال العصائر في المحافظات، حيث هذه النوعية لها مواصفات معينة منها ارتفاع نسبة السكر.

حصاد قصب السكر 2024

ورغم الحداثة في تعبئة ونقل محصول القصب من الغيطان في صعيد مصر عن طريق الجرارات الزراعية أو عربيات السكك الحديدية دون ربطها، إلا أن سوق بيع لبشة القصب لا زال يلقى رواجًا في لدي موردي القصب في محافظة قنا للمحافظات الأخرى، من خلال توزيعها على محال العصائر وغيرها في الأسواق الشعبية.

وقال أيمن خشابي، أكبر مورد قصب في نجع حمادي، أنه يقوم ببيع وتوزيع القصب على محال العصائر التي تقدم عصير القصب، باللبشة، حيث هناك لبسة قصب عدد العيدان بها 6 أخرى فيها 12 عودًا، موضحًا أن سوق اللبايش لمحصول القصب معروف على مستوى الجمهورية، حيث أن المحال تشترى باللبشة وليس بالمساحات.

وتابع في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أن عيدان لبسة القصب له مواصفات خاصة غير المورد لمصانع السكر في الصعيد ومحافظة قنا، موضحا أن من ضمن المواصفات، اختيار محصول القصب المزروع في أرض طينية سوداء وليس الأرض الصفراء، كون أن قصبها نسبة الحلاوة فيه عالية جدا ، فحص الغيط من السوس حيث يكون عود القصب خالي من السوس أو الديدان، ويحتوي على كمية كبيرة من الماء، ويجري قص عود القصب وفق عمال متخصصين في التقشير وأن يكون طرف العود موجود حتى يعيش أطول فترة، ربط العيدان في اللبشة.

وأوضح أن سعر عود القصب في لبشة القصب يصل إلى 3 جنيهات، لافتا إلى أن نجع حمادي والمنيا بها أكبر مساحات من هذه النوعية من القصب.