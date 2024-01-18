جمع كلمة «داء».. سؤال في امتحان اللغة العربية بالشهادة الإعدادية بالدقهلية

أدى طلاب وطالبات الشهادة الإعدادية 2024 في محافظة الدقهلية، امتحان مادتي اللغة العربية والإملاء، وتوافد أعداد كبير من الطلاب أمام اللجان برفقة أولياء أمورهم، حيث بلغ عددهم 108 آلاف و377 طالبا على 590 لجنة على مستوى المحافظة، وسط تشديدات أمنية مكثفة حرصا على أمنهم وسلامتهم وتواجد سيارات الشرطة بمحيط اللجان تحسبا لأي طارئ.

إجابة جمع كلمة "داء" في امتحان اللغة العربية بالدقهلية

وجاء في امتحان اللغة العربية في الشهادة الإعدادية جمع كلمة «داء» وتضمنت الاختيارات «أدوية، أدوات، أدواء، أداءات»، وتساءل الطلاب عن جمع الكلمة وعن الإجابة الصحية لهذه الكلمة، وكشف أحمد ماهر، المعلم الخبير باللغة العربية بمدرسة ابن لقمان بالدقهلية، لـ«الوطن» عن الإجابة الصحيحة قائلا جمع كلمة داء هي «أدواء»، مستندا على مقولة لجمال الدين الأفغاني إن نشرنا أدواء أهل الشرق داء انقسام أهله.

المتابعة المستمرة على اللجان الامتحانية بالدقهلية

أكد ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم، أهمية المتابعة المستمرة على اللجان الامتحانية وتفعيل وتشغيل غرفة العمليات بصفة مستمرة طوال أيام الامتحانات داخل المديرية، وربطها بغرفة العمليات الفرعية في الإدارات لمراقبة ومتابعة سير الامتحانات، وشدد على منع دخول الهواتف المحمولة داخل اللجان، ومنعا للغش، وتوفير الهدوء والراحة للطلاب ومنع الإزعاج والضوضاء أثناء تأدية الطلاب الامتحانات.