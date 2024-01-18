محمد فايز فرحات: تصريحات الرئيس الباكستاني رسالة تؤكد رغبته في إنهاء الأزمة مع إيران

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ تصريحات الرئيس الباكستاني التي قال فيها إن بلاده وإيران دولتان شقيقتان ويمكن حل الخلافات بينهما؛ تؤكد رغبته في إنهاء الأزمة مع إيران.

وأضاف «فرحات»، في مداخلة عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الطريقة التي صيغ بها هذا التصريح تشير إلى سعي واضح من جانب باكستان إلى وضع نهاية لهذه الأزمة، وإذا كانت إيران نفذت عملية استهدفت من خلالها تنظيما معارضا لها داخل الحدود الباكستانية، فإن باكستان قامت بنفس الإجراء المقابل وهو استهداف مجموعة انفصالية باكستانية داخل الحدود الإيرانية».

وتابع: «الرسالة الباكستانية هنا، أن كل طرف قد حقق بعض المكاسب، وكل طرف استهدف تنظيما معارضا له داخل حدود الطرف الآخر، وبالتالي، يمكن الوقوف عند هذا الحد، وبالتالي، فقد أشار الرئيس الباكستاني إلى أن ثمة رغبة لدى الجانب الباكستاني في وضع نهاية لهذه الأزمة».