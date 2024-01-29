الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة التمريض.. استعد لاستلام التكليف

يُعين خريجو معاهد وكليات التمريض، في المستشفيات بقرار تكليف، عقب التخرج بوقت محدد، ويتطلب التعيين القيام بإجراءات معينة من الحصول على التدريب المخصص وتجهيز الأواق والمستندات المطلوبة للتعيين، لذا نستعرض التفاصيل المتعلقة باستخراج كارنيه نقابة التمريض، باعتبار أحد الأوراق المطلوبة للتعيين.

الأوراق المطلوبة لاستخراج كارنيه نقابة التمريض

وحددت نقابة التمريض خطوات القيد لأول مرة بنقابة التمريض واستخراج كارنيه نقابة التمريض، واستخراج تراخيص مزاولة المهنة، وجاءت على النحو التالي:

- صورة المؤهل الدراسي والأصل للاطلاع عليه.

- صورة الفيش الجنائي موجه لوزارة الصحة والأصل للاطلاع.

- صورة البطاقة الشخصية والأصل للاطلاع.

- عدد 2 صورة شخصية.

دفع رسوم القيد بالنقابة والتي تبلغ 775 جنيهًا مصريًا.

الأوراق المطلوبة للقيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة

وجاءت الأوراق المطلوبة للقيد بوزارة الصحة لترخيص مزاولة المهنة، على النحو التالي:

- صورة إيصال رسوم القيد بالنقابة.

- أصل المؤهل الدراسي.

- فيش جنائي موجه لوزارة الصحة.

- صورة البطاقة الشخصية.

- عدد 6 صور شخصية بزي رسمي.

- أصل شهادة الميلاد.

- قسيمة الزواج بالنسبة للمتزوجين.

الأوراق المطلوبة لتجديد كارنيه نقابة التمريض

ويرغب الأعضاء السابقين بنقابة التمريض في تجديد كارنيه نقابة التمريض، وخاصة من انتهت مدة كارنيهاتهم القديمة أو فقدوها لأي سبب من الأسباب، ويمكن تجديد كارنيه نقابة التمريض بسهولة وخطوات بسيطة بعد تقديم أوراقهم للنقابة، وهي كالتالي:

- تقديم صورة من كارنيه العضوية المنتهي.

- صورة من البطاقة الشخصية.

- صورة شخصية مقاس 4*6 حديثة.

سداد رسوم تجديد الكارنيه المقررة بالنقابة.

شروط للحصول على عضوية نقابة التمريض

وحدد قانون نقابة التمريض رقم 115 لسنة 1976، شروط الحصول على عضوية نقابة التمريض، وجاءت على النحو التالي:

1- أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية، ويجوز لمجلس النقابة أن يقبل عضوية رعايا الدول العربية الذين تتوافر فيهم شروط العضوية بشرط المعاملة بالمثل.

2- أن يكون الشخص محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

4- أن يكون حاصلًا على أحد المؤهلات الدراسية الآتية:

- بكالوريوس التمريض من أحد المعاهد العليا المصرية أو شهادة معادلة له.

- دبلوم المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة «شعبة تمريض» أو ما يعادله.

- دبلوم تمريض وتوليد خريجات المدارس الملحقة بكليات طب الجامعات «نظام قديم» أو ما يعادله.

- دبلوم التمريض نظام ثلاث سنوات أو ما يعادله.

- دبلوم تمريض المدارس الفنية الثانوية أو ما يعادلها.

- شهادات مساعدات ومساعدي الممرضات ومساعدات المولدات.

5- أن يكون حاصلا على ترخيص مزاولة المهنة من وزارة الصحة.

تحذير من الالتحاق بالأكاديميات الوهمية

وتحذر النقابة العامة للتمريض من الالتحاق بأكاديميات التمريض الخاصة غير المصرح لها بالتدريس، حيث تمنح شهادات غير معتمدة، وتكون نقابة التمريض غير مسئولة عن قيد الخريجين بهذه الكيانات الوهمية.

وتشن الجهات المعنية حملات لملاحقة الكيانات التعليمية الوهمية التي تمنح شهادات التمريض غير المعتمدة، ويجب على أولياء الأمور عدم إلحاق أبنائهم بأي معهد أو أكاديمية أو منشأة تعليمية دون التأكد من اعتمادها من وزارة التعليم العالي.

وتحذر نقابة التمريض مديري المستشفيات الخاصة من الاستعانة بأشخاص غير مؤهلين للعمل بالمستشفيات تحت مسمى تمريض خاص لعدم الوقوع تحت طائلة القانون.

ويعتبر ممارسة مهنة التمريض دون الحصول على ترخيص مزاولة المهنة انتحالاً لشخصية الممرض ويعاقب عليها قانونياً، لذا فإن التعامل مع المرضى يجب أن يكون من خلال عناصر تمريض مؤهلة ومدربة.

ومن ضمن شروط القيد بنقابة التمريض والحصول على ترخيص مزاولة المهنة، أن تكون شهادة التخرج معتمدة من إدارة التعليم الفني بوزارة الصحة بوزارة الصحة والسكان أو المجلس الأعلى للجامعات، سواء كانت تلك المعاهد أو المدارس نظام 5 سنوات أو المعاهد الفنية للتمريض التابعة للجامعات.

كما يجب أن تحصل الأكاديمية أو المعهد على موافقة المجلس الأعلى للجامعات، والذى يضع شروطاً محددة للموافقة واعتماد تلك المنشآت، من بينها مساحة المكان والموقع الجغرافي والإطار الهندسي، وغيرها من الشروط للحصول على الموافقات.