جهاز مدينة 6 أكتوبر: استمرار الحملات اليومية للقضاء على العشوائيات

أصدرت إدارة الإعلام والعلاقات العامة بجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، تقريرها الأسبوعي حول حصاد حملات إدارة الإشغالات في مختلف قطاعات المدينة، خلال الأسبوع الحالي في الفترة من 13 إلى 18 يناير 2024 ونستعرض أبرزها فيما يلي:

القطاع الجنوبي

شنت إدارة الإشغالات والإزالات حملة لإزالة مخالفات البناء استهدفت الأحياء الثاني والثالث والخامس، وأسفرت عن إزالة فورية لأعمال زيادة في غرف السطح بالمخالفة لشروط التراخيص بالقطع أرقام 914 بالحي الخامس عقد ثاني بالمجاورة الخامسة، 212 فيلات الجهاز الحى الخامس، بالمجاورة الرابعة بالحي الثاني، 1445 بالمجاورة السابعة بالحي الثالث و75 بالمجاورة الأولى بالحي الثالث، حيث تم إيقاف الأعمال والتحفظ على المعدات المستخدمة لحين اتخاذ الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن، كما تم قطع المياه عن القطعة رقم 557 بالمجاورة الثالثة بالحي الأول بحضور فريق التشغيل والصيانة، وكذا إزالة الإعلانات المخالفة على أعمدة الإنارة بالشوارع الرئيسية للقطاع.

وتم ضبط سيارة نقل، تقل مخلفات مبانى بدون غطاء تقوم بإلقاء المخلفات على الأرض وتم تسليم السيارة إلى أمن الجهاز.

القطاع الشمالي

نفذت إدارة الإشغالات حملة إزالة فورية للبدء في أعمال مباني زيادة عن النسبة البنائية بالقطع أرقام 9 و1 بالسياحية الأولى وكذا إيقاف أعمال بناء مخالفة عن النسبة البنائية بالقطعة رقم 72 بالعمرانية الثانية، كما تم تنفيذ إزالة فورية بالمنطقة 78 امتداد الشماليات للقطعة رقم 10 نتيجة بناء حوائط وأعمدة زيادة عن النسبة البنائية بالمخالفة لشروط تراخيص البناء، فضلا عن زيادة في غرف السطح للقطعة رقم 2014 بالتوسعات الشمالية منطقة 2000 قطعة وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة والتروسيكل وإيداعهم بمخازن الجهاز.

وتم تنفيذ قرارات رفع عدادات الكهرباء بالحي العاشر نتيجة تغيير النشاط من سكني إلى تجاري، فضلا عن إزالة المخالفات ورفع الإشغالات بسنتر اليسر منطقة خدمات العمرانية الثانية والتى تتمثل فى تحويل بدروم من جراج إلى مخازن ومحال تجارية مخالفة لشروط التراخيص.

كما تم شن حملة لرفع الإشغالات من محيط الشوارع استهدفت الأحياء السابع والثامن وأسفرت عن رفع الإشغالات بمحيط منطقة المفوضية وتم استبدال صناديق القمامة بالإضافة إلى إزالة الإعلانات العشوائية على أعمدة الإنارة بالحى السابع.

القطاع الشرقي

ونفذ جهاز تنمية المدينة، برئاسة المهندس عادل النجار، حملة إشغالات ليلية أسفرت عن رفع إشغالات الباعة الجائلين بالحى المتميز، وتم التحفظ على عربة إسبرسو و3 عربات بطاطا وذرة وتروسيكل والقضاء على بؤرة للفريزة بجوار سنتر الهداية، رفع سيارة خضار، عربة موز وميزان ورفع إشغالات سنتر الهداية بالحي المتميز.

القطاع الغربي

تم تنفيذ حملة إشغالات بالمنطقة الصناعية بمجمع الصناعات استهدفت سنتر الأمل والشرق الأوسط أسفرت عن إزالة التعديات والإشغالات وتكثيف أعمال الزراعة والصيانة بالمنطقة الصناعية.

الحزام الأخضر

تمكنت إدارة الإشغالات من تنفيذ إزالة فورية لقطعة أرض بدون ترخيص وتم التحفظ على الأدوات المستخدمة والحديد المسلح ومصادرتها وإيقاف أعمال تصوير بدون تصريح واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وفي إطار جهود جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، للقضاء على ظاهرة المركبات العشوائية، شنت إدارة الإشغالات حملة لضبط المركبات المخالفة بجميع أنواعها و"التوك توك"، حيث أسفرت عن مصادرة عدد 15 توك توك وتروسيكل يستخدم في أعمال فرز القمامة وتم إيداعهم بمخازن الجهاز.

وتنفيذا لتعليمات المهندس عادل النجار بالحفاظ على المظهر الجمالي للمدينة وتحسين الصورة البصرية، تم الانتهاء من أعمال النظافة بمحور 26 يوليو وطريق الواحات ورفع كافة الأتربة والمخلفات.

وشدد المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، على ضرورة تكثيف الحملات الصباحية والمسائية يوميا؛ للتأكد من الإنضباط داخل أحياء المدينة وتطبيق القانون بمنع أي مخالفة عشوائية، مؤكدا بأنه لن يسمح بانتشار الباعة الجائلين وإعاقة حركة المرور والسير لسكان المدينة.

الجدير بالذكر، أن الحملات تمت تحت إشراف رمضان عبد الصمد نائب رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، محمد عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز للحزام الأخضر، محمود دسوقي نائب رئيس الجهاز للقطاع الغربي، راضي خليل المشرف على القطاع الشرقي، محمد عمرو بن العاص المشرف على القطاع الشمالي، عمرو الشهاوي مسؤول متابعة القطاع الغربي، محمد عبد الناصر معاون رئيس الجهاز للقطاع الجنوبي، ماهر سعد مدير إدارة الإشغالات والنظافة بالقطاعين الشمالي والغربي، فريد شوقي مدير إدارة النظافة بالقطاعين الشرقي والجنوبي، مصطفى عبدالسلام مدير الإشغالات بالقطاع الشرقي، طارق عبدالعاطي رئاسة الأحياء، بالتنسيق مع رجال أمن الجهاز بقيادة العميد أحمد فوزي، حازم محمد، وتأمين شرطي بقيادة العميد ضياء سعد ورجال الأحياء والنظافة.