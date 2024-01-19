الأقباط يحتفلون بـ«برمون عيد الغطاس 2024» اليوم

يحتفل الأقباط الأرثوذكس، اليوم الجمعة 19 يناير، بـ«برمون عيد الغطاس 2024»، بإقامة القداسات والصوم الانقطاعي استعداد للاحتفال بعيد الغطاس، ذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن، في يوم السبت 20 يناير، بحسب السنكسار.

والسنكسار كتاب يحوي سير الآباء القديسين والشهداء وتذكارات الأعياد وأيام الصوم مرتبة حسب أيام السنة، ويقرأ منه فى الصلوات اليومية، ويستخدم فيه التقويم القبطي.

برمون عيد الغطاس 2024

وفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم الجمعة، العاشر من شهر طوبة لعام 1740 القبطي، ويذكر السنكسار، أن الكنيسة رتَّبت أن يكون هذا اليوم برمون لـ«عيد الغطاس 2024» فيصام انقطاعيا، وبحسب القاعدة الطقسية، أن يكون البرمون يوما واحدا هذا العام، أما إذا وقع العيد يوم الاثنين، فيكون البرمون ثلاثة أيام، أوَّلها الجمعة ويُصام انقطاعيا للغروب، ثم يوميّ السبت والأحد يصامان صوما عاديا إذ لا يجوز فيهما الصوم الانقطاعى، وإذا وقع العيد يوم الأحد فيكون البرمون يومين، الجمعة ويصام انقطاعياً والسبت صوماً عاديا، وتُقرأ فصول يوم 10 طوبه في كل أيام البرمون.

طقس برمون عيد الغطاس

وبحسب طقس الكنيسة في عيد الغطاس، تصلى تسبحة العشية بالطقس السنوي، وتضاف الابصالية الخاصة بالبرمون والطرح من كتاب ابصاليات الميلاد والغطاس وتحتفل الكنيسة بعيد الغطاس المجيد –الظهور الالهى او الثيؤفانيا- يوم السبت 11 طوبه الموافق 20 يناير.

«برمون» هي كلمة يوناينة الأصل، تعني خلف العادة، حيث تصوم خلاله الكنيسة صوم انقطاعي على غير العادة خلال فترة الإفطار التي تسبق وتلي عيد الغطاس، ويمنع فيها أكل السمك، حيث يعد البرمون من أصوام الدرجة الأولى في الكنيسة، ووضعته الكنيسة للاستعداد لعيد الغطاس.