الأمم المتحدة ترحب بالإعلان عن إدخال أدوية وإمدادات طبية لغزة

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، بالإعلان عن عملية لتوصيل أدوية وإمدادات طبية إضافية إلى السكان المدنيين في قطاع غزة، مؤكدًا أنهم في أمس الحاجة إليها، مشيرًا أيضًا إلى الأدوية الضرورية للمحتجزين الإسرائيليين في غزة.

وأضاف «جوتيريش» على لسان المتحدث باسمه، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي عقد في نيويورك أمس الخميس، إن الإمدادات والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة أمر مشجع على الرغم من الحاجة إلى دخول المزيد من المساعدات.

أنطونيو جوتيريش يعبر عن قلقه تجاه تصاعد الأحداث في الشرق الأوسط

وحث الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الجهات ذات الصلة، بضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وعبر عن قلقه تجاه تصاعد الأحداث في منطقة الشرق الأوسط، ودعا بشكل عاجل إلى وقف التصعيد، وكرر دعوته إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية والإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين الإسرائيليين.