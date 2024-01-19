صيغة الإمام الشافعي للصلاة على النبي.. لم يأت أحد بمثلها

قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الله عز وجل أمرنا بضرورة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لقوله عز وجل في كتابه الكريم: (إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا).

صيغة الإمام الشافعي للصلاة على النبي

وأكد «جمعة» أن الصلاة على النبي لها العديد من الصيغ، ذُكرت في كتاب «الكنز الثمين للصلاة والسلام على سيد المرسلين»، من بينها الإمام الشافعي التي ذكرها في كتابه «الرسالة»، ونصها: «اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ، كُلَّمَا ذَكَرَهُ الذَّاكِرُونَ، وَغَفَلَ عَنْ ذِكْرِهِ الْغَافِلُونَ».

واستعرض مفتي الديار المصرية السابق، عبر صفحته الرسمية بمنصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، آراء وتجارب بعض العلماء والسلف الصالح، خلال البُشر المنامية، بعدما رددوا صيغة الإمام الشافعي للصلاة على النبي، وجاءت كالتالي:

- حكى الرافعي عن إبراهيم المروزي ، أنه لو حلف شخص أن يصلي عليه ﷺ أفضل الصلاة فطريق البر أن يأتي بهذه الصلاة.

صيغة الإمام الغزالي في الصلاة على النبي

- ونقل عن الإمام الغزالي رضى الله عنه- في «الإحياء عن الإمام أبي الحسن الشافعي»:« رأيت النبي ﷺ في المنام فقلت له : يا رسول الله بمَ جُوزى الشافعي عنك، حيث يقول في كتاب (الرسالة) وذكر الصلاة السابقة، فقال النبي ﷺ: جُوزى عني أنه لا يُوقف للحساب يوم القيامة».

- جاء في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود : رُوي عن عبدالله بن الحكم قال: رأيت الشافعي -رضي الله عنه- في المنام، فقلت له: ما فعل الله بك؟ قال: رحمني وغفر لي وزُففت إلى الجنة كما تُزفُّ العروس، ونُثر عليّ كما يُنثر على العروس، فقلت له: بمَ بلغت هذه الحالة ؟ فقال لي: لما كتبت في كتاب (الرسالة) من الصلاة على النبي، قلت: فكيف ذلك؟، قال: كتبتُ وصلى الله على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. قال: فلما أصبحتُ نظرتُ إلى كتاب الرسالة فوجدت الأمر كما رأيت.

ورد في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود: أن أحد المحبين رأى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله، محمد بن إدريس ابن عمك، هل خصصته بشيء، أو هل نفعته بشيء؟ قال: نعم، سألت الله تعالى ألَّا يحاسبه. فقلت: يا رسول الله: بمَ ؟ قال النبي ﷺ: لأنه كان يصلي علىَّ صلاة لم يُصَلِّ علىَّ أحد مثلها، وذكر ما سبق.