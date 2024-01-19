القمص بولس حليم يكشف عن سبب إقامة قداس عيد الغطاس ليلا

تقيم الكنائس الأرثوذكسية، الليلة، قداسات عيد الغطاس 2024، وسط حضور الأقباط وترأس الأساقفة للقداس.

قداس عيد الغطاس

وقال القمص بولس حليم كاهن كنيسة مارجرجس بالقللي: «تحتفل الكنيسة بثلاثة أعياد ليلا، وهي الميلاد والغطاس والقيامة، والسبب من وراء ذلك هو التقليد المتبع بأن السيد المسيح قد ولد ليلاً، كما جاء في ( لو 2 : 8 ــ 10 ) ( وكان فى تلك الكورة رُعاة مُتبدين يحرسون حِراسات الليل على رعيتهم . وإذا ملاك الرب وقف بهم . ومَجد الرب أضاء حَولهم . فخافواخوفاً عظيماً . فقال لهم الملاك لا تخافوا..فها أنا أُبشرُكُم بفَرحٍ عظيمٍ يكون لجميع الشعب ).

أضاف «حليم» لـ«الوطن»: «لذلك قرر مجمع نيقية أن يُصلى قداس عيد الميلاد في نفس وقت حدوثه، وأن يتبع نفس الأمر في عيد الغطاس وعيد القيامة».

عيد الغطاس 2024

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بذكرى معمودية المسيح في نهر الأردن، عيد الغطاس، الذي يعد ثالث الأعياد السيدية الكبرى بالكنيسة وهي (البشارة، الميلاد، الغطاس، أحد الشعانين في الأحد السابع من الصوم الكبير، القيامة في الأحد الثامن من الصوم الكبير، عيد العنصرة في اليوم الخمسين بعد القيامة، عيد الصعود في اليوم الأربعين بعد القيامة).