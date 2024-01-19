ماذا يفعل نتنياهو للإبقاء على وجوده في المشهد السياسي؟.. تلاعب بالكلمات والوقت

عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تلفزيونيا بعنوان: «التلاعب بالكلمات والوقت.. سلاح نتنياهو للإبقاء على وجوده في المشهد السياسي بإسرائيل».

السلاح السياسي لـ«نتنياهو» هو التلاعب بالكلمات والوقت

وأوضح التقرير، أن السلاح السياسي لبنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، هو التلاعب بالكلمات والوقت، الذي يستغله بأسوأ صورة ممكنة للإبقاء على وجوده بالمشهد السياسي، فلا يرى إلا نفسه ومكاسبه الشخصية حتى وإن كان الثمن دماء الإسرائيليين أنفسهم، عن طريق تشبثه باستمرار العملية العسكرية في غزة حتى تتحقق الأهداف.

البيت الأبيض ضج من مواقف نتنياهو

وأشار التقرير إلى أن مواقف «نتنياهو» ضج منها البيت الأبيض، وسئم من تكرارها، لأنها تحرج الإدارة الأمريكية أمام الرأي العام العالمي، حيث ورد به: «أن نتنياهو أكد عدم دخول أي شاحنات لقطاع غزة دون فحص أمني، متجاهلا كثيرا الانتقادات لعملية التفتيش الإسرائيلية الطويلة والمعقدة، التي تعرقل إيصال المساعدات مع تفاقم الأوضاع في القطاع المدمر».