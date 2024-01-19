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«الإسكان»: انضمام المرصد الحضري المصري للشبكة العالمية للأمم المتحدة

كتب:

أيمن حمزة
10:38 ص | الجمعة 19 يناير 2024
وزير الإسكان

وزير الإسكان

أعلن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، التي ينسقها برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية «الهابيتات»، موضحاً أن المرصد الحضري الوطني المصري، أنشأته الهيئة العامة للتخطيط العمراني، التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

أكد وزير الإسكان، أهمية انضمام المرصد الحضري الوطني المصري، إلى شبكة المرصد الحضري العالمية، التي تضم 374 مرصدا حضريا في جميع أنحاء العالم، وذلك في إطار جهود الدولة المصرية للارتقاء بمستوى العمران، وتحقيق جودة الحياة للمواطنين، وتنفيذ رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذا تنفيذ مخرجات المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية 2052.

أشار الدكتور عبدالخالق إبراهيم مساعد وزير الإسكان للشؤون الفنية، إلى أن مهمة المرصد الحضري الوطني المصري، تتمثل في إمداد متخذي القرار وصانعي السياسات بالأوضاع الحضرية للمساهمة في إعداد وتطوير السياسات الحضرية الوطنية، من خلال إعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، ومتابعتها وتحديثها واستنباط مؤشرات جديدة تتناسب مع خصوصية المجتمع المصري والمنطقة العربية، وقياس كفاءتها في إعادة صياغة سياسات التنمية.

أضافت الدكتورة مها فهيم رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، أن المرصد الحضري يُعِد مؤشرات الرصد الحضري، ويتولى دراسة المؤشرات العمرانية، والقطاعات المختلفة المرتبطة بالعمران، والمؤثرة على صناعة القرار والسياسات المرتبطة بالعمران، موضحة أن المرصد الحضري أصدر العديد من الدلائل الخاصة بالمؤشرات على جميع المستويات (القومي - المحافظات - المدن)، كما جرى إصدار تقرير نتائج مؤشرات الرصد الحضري على المستوى القومي عام 2022، وجارى تحديثه ليشمل جميع القطاعات المرتبطة بالعمران.

أوضح الدكتور وليد عباس نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، أن الهيئة أطلقت عام 2020، وحدة متخصصة في الرصد الحضري للمدن الجديدة بالتعاون مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني بهدف رصد الأوضاع التنموية للمدن الجديدة، وتوفير البيانات والمعلومات الدقيقة، وتعد الوحدة أحد أهم الأدوات التي تخدم عملية إدارة التنمية المستدامة، وحوكمة العمران بالمدن الجديدة، لتحسين جودة الحياة ومستوى المعيشة للمواطنين.

أضاف نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن وحدة الرصد الحضري للمدن الجديدة، تعمل على رصد الأوضاع الراهنة، وإمداد صانع القرار بالمعلومات على جميع المستويات، وإعداد وتحليل المؤشرات الحضرية، بجانب رصد وقياس كفاءة السياسات التنموية من خلال المؤشرات الحضرية، ومراجعة إعداد الخطط والسياسات، إضافة إلى تدريب الكوادر ورفع كفاءة العاملين بالوحدة تمهيداً لإنشاء وحدات فرعية بكل أجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كمراصد حضرية.

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