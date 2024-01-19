وظائف وزارة العمل 2024 في 9 محافظات.. مرتب يبدأ من 3500 جنيه

أعلنت وزارة العمل عن توافر فرص عمل جدية للراغبين في شغل الوظائف على مستوى 9 محافظات بالقطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 3500 جنيه كحد أدنى في كل الوظائف.

عدد وظائف وزارة العمل 2024 بالمحافظات

وأشارت وزارة العمل في بيان الي أنها تلقت طلبات من 38 شركة قطاع خاص في 9 محافظات لديها 3212 وظيفة مٌتوفرة الآن، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة ذوي الهمم، برواتب تبدأ من 3500 جنيه شهريا، فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعي.

طريقة التقديم لوظائف وزارة العمل 2024 بالمحافظات

وحددت وزارة العمل طريقة التقديم على هذه الفرص خلال شهري يناير وفبراير 2024،عن طريق مكتب للإدارة العامة للتشغيل بمقر الوزارة القديم بمدينة نصر، أو مديريات العمل بالمحافظات، أو عن طريق أرقام وعناوين الشركات المرفقة مع هذا البيان، وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.

تخصصات لوظائف وزارة العمل 2024 بالمحافظات

وأعلنت الوزارة فرص العمل الجديدة مُتوفرة في 9 محافظات وهي: «القاهرة، وبورسعيد، والقليوبية، والدقهلية، والغربية، والبحيرة، والوادي الجديد، والشرقية، وسوهاج»، لافتا الي التخصصات المطلوبة في المتقدمين لشغل الوظائف هي «مهندسين جودة، وسكرتارية، وأخصائي سلامة وصحة مهنية، ومندوب تسويق، ومدير منطقة أمن، ومساعد أمين مخازن، ومسؤول تمويل، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، وأخصائيين تمويل، ومسئول تعيينات، ومندوبين مبيعات وتوصيل، ومهندسين ميكانيكا، ومراقبين جودة، ومقدم طلبات، وطباخين، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وعمال إنتاج، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى».

استقبال طلبات راغبي وظائف وزارة العمل 2024 بالمحافظات

وقالت الوزارة ان الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات العمل بالمحافظات تقوم باستقبال طلبات راغبي العمل وترشيحهم على إحدى هذه الوظائف المُعلن عنها، وإرسالهم إلى الشركات المعلنة عن تلك الفرص، إلى جانب تنظيم ملتقيات توظيف بالمحافظات ومتابعة فرص العمل التي تقدمها الشركات الخاصة.