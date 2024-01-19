«أوقاف السويس»: انعقاد مقارئ للقرآن الكريم بمختلف المساجد اليوم

عُقدت مقارئ القرآن الكريم اليوم، بعد صلاة الجمعة لقراءة القرآن الكريم، بمختلف إدارات الأوقاف الفرعية في نطاق المحافظة بحضور الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف في السويس.

عقد مقرأة للقرآن بمسجدي سيد الشهداء

ووفقاً لبيان مديرية الأوقاف في السويس، فإن مقرأة الأئمة بإدارة أوقاف فيصل، عٌقدت في مسجد سيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب بالسويس، بحضور الشيخ ماجد راضي وكيل وزارة الأوقاف بالسويس، والشيخ محمود إبراهيم محمد إبراهيم عزب مسؤول شؤون المساجد والشيخ أحمد محمد عبدالباري جده، والشيخ إسلام عبدالله شحاتة مفتشا الإدارة، وجميع أئمة إدارة فيصل.

فيما عقدت مقرأة القرآن بمسجد «المحروسة» بإدارة أوقاف السويس، بحضور الشيخ إبراهيم عبدالله راغب مدير شؤون الإدارات، والشيخ يحيى عبدالله مهنا مدير الإدارة، والشيخ محمود عبدالله راغب ،والشيخ محمد عبدالمولى طه مفتشا الإدارة، وجميع أئمة الإدارة.

مقارئ الأربعين والجناين وعتاقة

وفي إدارة أوقاف الأربعين، عقدت المقرأة بمسجد «الأربعين»، بحضور الشيخ مصطفى حامد عبدالمقصود مفتش المتابعة والشيخ منتصر نصر عزب مدير الإدارة.

وفي إدارة أوقاف عتاقة عقدت مقرأة بمسجد إبراهيم نافع «بالسلام 2»، بحضور الشيخ محمود أحمد منصور مدير الإدارة، والشيخ أشرف العادلي أحمد مفتش الإدارة وجميع أئمة الإدارة، فيما عقدت المقرأة بإدارة أوقاف الجناين عقدت مقرأة الأئمة بمسجد أبو بكر الصديق بقرية السيد هاشم، بحضور الشيخ خالد عبدالله أحمد محمد ربيع عيطة مدير الإدارة.