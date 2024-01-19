«صحة السويس» تطلق قافلة طبية متنقلة للكشف على مئات المواطنين

أعلنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة السويس، تقديم خدمات طبية وتوعوية وصرف العلاج اللازم لمئات المواطنين، خلال العيادات المتنقلة ضمن قافلة طبية بمركز شباب عرب المعمل، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة.

عيادات متنقلة في القافلة

وكشفت مديرية الشباب والرياضة في محافظة السويس، أنّ القافلة الطبية تضمنت عيادات متنقلة، تحت إشراف الدكتورة أمل رشدي عبدالجواد وكيل وزارة الصحة والسكان بالسويس، وعادل الشيمي مدير عام الشباب والرياضة بالسويس، وبالتنسيق والمتابعة مع إدارة الشباب بالمديرية.

فحص شامل للاطمئنان على صحة المرضى

وقدمت القافلة العلاجية خدماتها على مدار يومين متتالين، ولاقت إقبالاً من سكان المنطقة من جميع الفئات العمرية، أطفال ونساء ورجال، الذين حضروا للكشف والحصول على العلاج، وتضمنت تخصصات القافلة، خدمات كشف وتحاليل وصرف أدوية وتوعية صحية، وفحص شامل للاطمئنان على صحة المرضى خاصة المرأة، وتقديم التوعية اللازمة للوقاية من الأمراض، وتُنفذ هذه القوافل بصفة دورية ومستمرة في جميع مراكز الشباب، برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، وإشراف ومتابعة مديرية الشباب والرياضة بالسويس.