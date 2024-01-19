نائب محافظ القاهرة يتابع الموقف الجديد بمنطقة الألف مسكن

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، جولة في منطقة الألف مسكن بجسر السويس لمتابعة محيط الموقف الجديد، والذي نفذته الشركة الوطنية للطرق، والتأكيد على انتظام سيارات الميكروباص داخل الموقف الجديد، وعدم وجود باعة جائلين في محيط الموقف الجديد.

يأتي ذلك في إطار إعادة تخطيط وتنظيم شارع جسر السويس وتيسير حركة المرور، في ظل توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة.

الحركة المرورية

وقال نائب محافظ القاهرة، إنه تم اتخاذ خطوات لتيسير الحركة المرورية والقضاء على المخالفات واستعادة المظهر الحضاري للشوارع، حيث تم الانتهاء مطلع الشهر الحالي من نقل موقف ميكروباص منطقة الألف مسكن بالنزهة، وموقف ميكروباص شارع جول جمال بعين شمس إلى الموقف النموذجي الجديد بشارع جسر السويس بالألف مسكن.

موقف نموذجي

وأشار نائب المحافظ، إلى أن الموقف الجديد نموذجي مجهز ومكون من ثلاثة طوابق ويسع لحوالي 3000 سيارة، وذلك ضمن خطة إعادة تخطيط وتنظيم منطقة الألف مسكن وشارع جسر السويس.