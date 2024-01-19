حالة واحدة تسمح للزوج برفع جنحة تبديد على زوجته

التبديد من أكثر القضايا التي تعج بها محاكم الأسرة، باعتبار أن قائمة المنقولات الزوجية من الحقوق المالية التي تطالب بها الزوجة عقب انتهاء العلاقة الزوجية، وترصد الوطن في السطور التالية حالة وحيدة يمكن للزوج أن يقيم فيها جنحة تبديد على زوجته.

ما هو التمكين؟

قال محمد سلامة عبد الشهيد المحام، إن التمكين هو حق الزوجة في الاستئثار بمسكن الزوجية، لحضانة صغارها، وذلك بعد منعها من دخول مسكن الزوجية سواء بفعل الزوج أو الغير وسواء كان هذا المنع بشكل مباشر أو غير مباشر.

تنفيذ التمكين وتسلم المنقولات

وأضاف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه في حال تسلم الزوجة مسكن الزوجية وتنفيذ قرار التمكين يقوم محضر التنفيذ بتسليم الزوجة كافة المنقولات وتقوم بالتوقيع على استلامها، وفي هذه الحالة يمكن للزوج أن يقيم جنحة تبديد منقولات حال قيام الزوجة بإتلاف أي من محتويات الشقة.

وأوضح المحام، أن عقوبة تبديد قائمة المنقولات الزوجية، وفقاً للمادة 18 من قانون العقوبات لا يجوز أن تقل عن الحبس 24 ساعة ولا تزيد عن 3 سنوات.