تفاصيل مبادرة «شمول مالي للسيدات» في قرية الطيبة بالمنيا

أطلق فرع المجلس بالمنيا مبادرة «شمول مالي للسيدات»، بالتعاون مع جمعية رؤية والبنك الأهلي المصري بمركز سمالوط في المنيا، في إطار سعي المجلس القومي للمرأة إلى تمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا.

استخراج 100 فيزا ميزة

تأتي المبادرة تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، واللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، وتهدف إلى استخراج 100 فيزا ميزة شمول مالي للسيدات بقرية الطيبة، وذلك بهدف تمكينهن اقتصاديًا وتعزيز دورهن في المجتمع.

وخلال المبادرة، جرى تقديم ندوة توعوية للسيدات المشاركات، لتعريفهن بأنشطة المجلس والخدمات التي يقدمها مكتب شكاوى المرأة ومبادرات المجلس المختلفة.

الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة

وأشادت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، بتعاون البنك الأهلي المصري مع المجلس في تنفيذ هذه المبادرة، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

وأعربت السيدات المشاركات في المبادرة عن سعادتهن بحصولهن على الفيزا، مؤكدات أن هذه المبادرة ستساهم في تحسين مستواهن الاقتصادي وتحقيق أحلامهن، حيث تأتي هذه المبادرة في إطار جهود الدولة المصرية لتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وقد تم اختيار قرية الطيبة بسمالوط لإطلاق هذه المبادرة، كونها من أهم القرى المستهدفة بالتمكين الاقتصادي للمرأة داخل محافظة المنيا.