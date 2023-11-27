شلاتين تتجمل مع حلول الشتاء.. «جنة الطبيعة» والسر في الأمطار

يعيش سكان مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر أزهى أيام السنة، مع حلول فصل الشتاء وبداية موسم الأمطار والسيول، حيث تزدهر الأشجار، وتتجمل الصحاري لتتحول إلى حدائق خضراء، إلى قطعة من الجنة وتنتشر المراعي الخضراء وتنتشي القبائل فرحا بقدوم الخير مع حلول الشتاء.

مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر

تتلألأ مدينة شلاتين جنوب البحر الأحمر شتاء والتي تبعد 500 كيلومتر جنوب الغردقة ويقطنها قبائل العبابدة والبشارية وتضم 4 قرى هي قرية أبو رماد وقرية رأس الحداربة وقرية مرسى حميرة وقرية أبرق، إضافة إلى محميات وادي علبة والتي تشبه قطعة من الجنة حيث الأشجار الملونة والصحاري باللون الأخضر والطيور والحيوانات الفريدة وعيون المياه العذبة.

مدينة شلاتين تتجمل في الشتاء

وأشار ناصر منصور من سكان جنوب البحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أنّ سكان مدينة الشلاتين جنوب البحر الأحمر تشد الرحال إلى الصحاري والمحميات الطبيعية مع حلول فصل الشتاء تزامناً مع سقوط الأمطار حيث تزدهر الأشجار ويكسو اللون الأخضر الصحاري.

وأكد انتعاش الرحلات إلى محميات وادي علبة غرب الشلاتين بين براثن الجبال التي تتحول إلى اللون الخضراء، حيث الواحات خضراء فوق منحدرات الجبال وموارد مائية وعيون المياه العذبة، والشعاب الملونة وحشائش بحرية وكائنات بحرية نادرة، والعديدة من الطيور والحيوانات البرية.

ويقول دكتور أحمد غلاب مدير الجزر والمحميات الشمالية بالبحر الأحمر، لـ«الوطن» إنّ محمية وادي علبة من أجمل محميات البحر الأحمر وواحدة من اجمل المحميات الطبيعية في العالم وتضم سلالات الطيور النادرة وأكثر من 13 نوعًا من الطيور المتنوعة من أهمها النسر الإفريقي وأنواع الحيوانات البرية المختلفة مثل الغزال والتيتل والوبر وقط الرمال والنمر الأفريقي والزواحف وأنواع مختلفة من الأشجار والنباتات مثل شجرة الأومبت.