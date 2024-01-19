محلل سياسي فلسطيني: إسرائيل تحاكم بأخطر جريمة في التاريخ الإنساني

قال زيد الأيوبي المحلل السياسي الفلسطيني، إنّ المهم في محاكمة الاحتلال الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، هو أن المحاكمة بشأن «دولة إسرائيل»، وليست أي دولة أخرى على مستوى الكرة الأرضية.

إسرائيل تخضع للمحاكمة رغم الحماية الغربية

وأضاف «الأيوبي» في حوار عبر «سكايب» على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ إسرائيل التي استخبرت وقتلت ودمرت وارتكبت مجازر وجرائم جماعية، والتي تحتمي تحت القوى الغربية، هي اليوم تذهب لمحكمة العدل الدولية كمتهمة، ومدانة بأخطر الجرائم في التاريخ الإنساني.

الإبادة الجماعية سبب إنشاء محكمة العدل الدولية

وتابع: «هذه الجرائم التي كانت سببًا في إنشاء محكمة العدل الدولية»، كاشفًا أن محكمة العدل الدولية جرى إنشاؤها للنظر بجرائم الإبادة الجماعية ضد اليهود.