طرح لحوم بلدية بأسعار مخفضة للمواطنين في أبوقرقاص بالمنيا

كثفت الوحدة المحلية الحملات التموينية على المخابز البلدية في مركز أبوقرقاص بالمنيا، وجرى طرح لحوم بلدية بـ250 جنيها للكيلو ضمن مبادرة تخفيض الأسعار.

توفير كافة احتياجات المواطنين

وتفقد رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص مبادرة تخفيض أسعار بيع اللحوم بمنافذ بنطاق مركز أبوقرقاص ويتم طرحها بسعر 250 جنيهًا للكيلو، ضمن جهود توفير كافة احتياجات المواطنين في كافة القطاعات الخدمية من خلال التعاون المستمر مع كافة أجهزة الدولة.

وأكد تاج جلال أبو سداح، رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، استمرار الحملات التموينية على المخابز البلدية لضبط كافة المخالفات التمونية للتأكد من تطبيق منظومة الخبز وجودة رغيف العيش والمحلات التجارية بدائرة مركز ومدينة أبوقرقاص.

تحرير مخالفات للمخابز البلدية

وأسفرت الحملة التي نفذتها إدارة التموين بأبوقرقاص، اليوم الجمعة، عن تحرير 20 محضرا متنوعا شملت نقص وزن ومواصفات ونظافة وعدم صرف بون وعدم وجود سجل وعدم الإعلان.

وشدد رئيس المركز على ضرورة استمرار الحملات التموينية على المخابز لضبط كافة المخالفات التمونية، والعمل على انتظام العمل بالمخابز وتوفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات التجارية لضبط الأسعار ومنع التلاعب والغش التجاري.