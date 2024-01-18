محافظ جنوب سيناء: تنظيم ورش تدريبية لرفع كفاءة مديري مراكز إصدار التراخيص

قال اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، إنه جرى تنظيم ورشة عمل لرفع كفاءه مديري المراكز الخاصة بإصدار التراخيص والمراكز التكنولوجية التابعة لمدن المحافظة؛ بهدف رفع كفاءه جودة الخدمات المقدمة للمواطن من إصدار التراخيص للمحال العامة

الهدف من ورش التدريب

وأشار محافظ جنوب سيناء، إلى أن الورشة تهدف إلى رفع كفاءه وتعزيز جودة خدمات إصدار التراخيص للمحال العامة من خلال تدريب مديري المراكز التابعة لإصدار التراخيص والمراكز التكنولوجية على أحدث الأساليب والممارسات في إصدار التراخيص؛ لضمان سرعة الإنجاز ودقة الإجراءات والعمل على إرضاء المواطن السيناوي.

تفاصيل ورش التدريب

وأوضح المحافظ أنه جرى التصدي للتحديات الخارجية التي تواجهها مراكز إصدار التراخيص من خلال مناقشة هذه التحديات، وبحث سبل التغلب عليها، مثل عدم التزام أصحاب المحال بالشروط والمتطلبات اللازمة للحصول على التراخيص، أو عدم تنسيق الجهات المعنية مع بعضها البعض في إجراءات إصدار التراخيص.

وأكد أن تلك الورش تسهم في تدريب العاملين على كيفية تسهيل عمليات الإصدار وفقًا لقانون المحال العامة رقم 154 لعام 2019، من خلال التعرف على أحكام القانون والإجراءات اللازمة لتطبيقه، بما يضمن صدور التراخيص في أسرع وقت ممكن وبما يتفق مع القانون.