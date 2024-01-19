أحمد فايق: حلقة اليوم من «مصر تستطيع» برعاية الأمل وحب الحياة

قال الإعلامي أحمد فايق، إن رغبة وحب الطفل الفلسطيني عبدالله كحيل في الحياة وراء أن يقف على قدميه بعد علاجه في مصر، مردفًا: «لكي يقف على رجله ويحب الحياة ساعده مجموعة من الأطباء المتخصصين العظماء في معهد ناصر في مصر، بعدما لبى الرئيس عبدالفتاح السيسي نداءه لكي يدخلوا جميعا في تحدي، ويقوموا بمساعدة عبدالله وإن شاء الله ستقف على قدميك».

وأضاف أحمد فايق خلال تقديمه برنامج «مصر تستطيع»، المذاع على قناة «دي إم سي»: «اليوم جئنا للتأكد إذا كان عبدالله وقف على أرجله أم لا، وإن شاء الله سيقف على أرجله».

وتطرق أحمد فايق في حديثه عن الشاب عبدالله أشرف، قائلا: «عبدالله لديه نسبة من طيف التوحد، هذه النسبة جعلته شخص مختلف، هو زميلنا في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعمل مونتير في منصة watch it، وشاهدتم قصته في مسلسل حالة خاصة».

وتابع: «عبدالله ساهم في تدريب النجم طه دسوقي على أداء الشخصية»، متابعا: «ما بين عبدالله الفلسطيني وعبدالله المصري، هذه الحلقة برعاية الأمل وحب الحياة».