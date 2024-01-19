بوابة الوظائف الحكومية تستقبل طلبات التقديم لمسابقات 2024

بدأت بوابة الوظائف الحكومية في استقبال طلبات مسابقات 2024، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، والتي تنوعت ما بين وظائف في الهيئة القومية للأنفاق التابعة لوزارة النقل، ووزارة العدل، والتربية والتعليم والتعليم الفني، فضلاً عن وظائف أخرى بجهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، وهيئة البريد.

وتضم مسابقات 2024 عبر بوابة الوظائف الحكومية، عدداً من الوظائف بالهيئة العامة للسلع التموينية، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، ووزارة التموين والتجارة الداخلية، وأخيراً جامعة الفيوم، ووضحت البوابة جميع المعلومات الخاصة بالوظائف بداية من الشروط والأوراق المطلوبة حتى التعليمات الخاصة بآلية التقديم نفسها، ويمكن الاطلاع عليها من هنا.

وظائف ينتهي التقديم لها 15 نوفمبر 2024

- وظائف الهيئة القومية للأنفاق.

- وظائف المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة.

- وظائف جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي.

وظائف ينتهي التقديم لها 14 نوفمبر 2024

- وظائف الهيئة العامة للسلع التموينية.

وظائف ينتهي التقديم لها 11 نوفمبر 2024

- وظائف وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- وظائف المجلس القومي للمرأة.

وظائف ينتهي التقديم لها 8 نوفمبر 2024

- وظائف وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وظائف ينتهي التقديم لها 4 نوفمبر 2024

- وظائف جامعة الفيوم.

جهات تتطلب وظائف قيادية

- الهيئة العامة للسلع التموينية.

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

- المجلس القومي للمرأة.

- وزارة التموين والتجارة الداخلية.

- جامعة الفيوم.