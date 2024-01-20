الأقباط يحيون اليوم ذكرى نياحته.. معلومات عن البابا يوأنس السادس

يحيي الأقباط، اليوم، في صلواتهم في الكنائس، ذكرى نياحة البابا يوأنس السادس البطريرك الـ74 من بطاركة الكرازة المرقسية، وفقاً لكتاب السنكسار (كتاب يحوي سير الآباء القديسين).

البابا يوأنس السادس.. البطريرك الـ74

ووفقاً للتقويم القبطي، يوافق اليوم السبت، الحادي عشر من شهر طوبة لعام 1740 القبطي، ويذكر كتاب «السنكسار»، أنه في مثل هذا اليوم تنيح البابا يوأنس السادس بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في القرن الثالث عشر الميلادي.

معلومات عن البابا يوأنس السادس

وبحسب السنكسار القبطي ولد البابا يوأنس السادس في مصر، وكان اسمه قبل الرسامة «أبوالمجد»، وكان يعمل بالتجارة، وكان شماساً تقياً متبتلاً وعالماً في علوم الكنيسة، وفي سنة 1189 م، اتفق رأي الجميع على اختياره لرتبة البطريركية، بعد نياحة البابا مرقس الثالث.

وخلال فترة رئاسته للبطريركية، اهتم البابا يوأنس السادس برعيته في مصر والحبشة، وكان صديقاً للسلطان صلاح الدين الأيوبي، وعالج كل المشاكل بالحكمة والعلاقات الطيّبة مع الجميع، وفي أيامه، بَطُلَ إرسال الأساقفة إلى الخمس مدن الغربية، وبعد أن قضى على الكرسي البطريركي نحو 27 سنة، توفي البابا يوأنس السادس في سنة 1216 م.