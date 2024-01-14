رئيس محطات البحوث يتفقد برامج تربية القمح وبعض المحاصيل الاستراتيجية بكفر الشيخ

زار الدكتور أيمن عبدالعال، رئيس الإدارة المركزية للمحطات البحثية، محطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ لمتابعة برامج التربية للمحاصيل الاستراتيجية، ومتابعة إكثارات القمح بالإدارة المركزية للمحطات والتجارب الزراعية في مساحة حوالى 520 فدانا مع معهد بحوث المحاصيل الحقلية و150 فدان مع الادارة المركزية لإنتاج التقاوي لعدد من الأصناف.

وشملت الجولة أيضا زيارة صوب البرنامج الوطني لانتاج تقاوي الخضر، وكذلك محطة الإنتاج الحيواني، بحضور كلاً من الدكتور محمد عطوة، مدير محطة سخا والدكتور سعيد ابوالحارث، مدير المحطة الإقليمية والوكلاء والدكتور ابراهيم عبدالهادي رئيس قسم بحوث القمح والدكتور سيد عبد الحميد مدير محطة الغربلة بسخا.

صمام الأمن الغذائى المصري

تعتبر محطة «سخا» أكبر وأقدم محطات البحوث الزراعية فى مصر والشرق الأوسط وإفريقيا، إذ بدأت المحطة العمل منذ عام 1960، وتهدف إلى استنباط أصناف وهجن ذات جودة عالية لمحاصيل ذات إنتاجية كثيفة وموفرة للمياه، وتتحمل الإجهادات البيئية والحيوية.