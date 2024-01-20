الأرصاد: ارتفاع بدرجات الحرارة نهارا.. وانخفاض ملحوظ فترة الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم شهد مزيدا من الارتفاعات بدرجات الحرارة، ومن نهاية الأسبوع الماضي بدأت درجات الحرارة ترتفع خلال فترة النهار بشكل كبير، وهو بفعل الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤثر على حالة الطقس بمصر، هذا بجانب وجود امتداد لمرتفع جوي بطبقات الجو العليا، مما يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس، وهذه العوامل تزيد من ارتفاع قيم درجات الحرارة.

الارتفاع بدرجات الحرارة مستمرا حتى غدا الأحد

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لمياء حمدين، ببرنامج «صباح الخير يامصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن الارتفاع بدرجات الحرارة مستمرا حتى غدا الأحد بمعظم محافظات الجمهوري وتكون درجات الحرارة اليوم على القاهرة الكبرى 24 درجة مئوية خلال فترة النهار، وخصوصا فترة الظهيرة، مما يجعل الطقس دافئا بشكل كبير بالمحافظات الشمالية، السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء فترات النهار، خصوصا فترة الظهيرة، موضحة أنه بمجرد غياب أشعة الشمس والدخول بفترات الليل يحدث انخفاضا بدرجات الحرارة، وهذا الانخفاض يكون ملموسا بشكل كبير فترات الليل بين الفجر وفي الصباح الباكر، لأن قيم درجات الحرارة تنخفض هذه الأوقات بشكل كبير، أقل درجات حرارة باليوم كله نسجلها بساعات الليل المتأخر وفي الصباح الباكر.