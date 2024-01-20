تصادم سفينتين حربيتين بريطانيتين خلال رسوهما في البحرين (فيديو)

وقعت حادثة اصطدام غير معتادة بين سفينتين حربيتين بريطانيتين «إتش إم إس تشيدينج فولد» و«إتش إم إس بانجور»، أثناء رسوهما في ميناء في مملكة البحرين، وتداول فيديو الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وتناقلته وسائل الإعلام البريطانية.

فحص السفينتين للتحقيق من وجود أي أضرار

وسجلت لقطات فيديو لحادث اصطدام السفينتين الحربيتين البريطانيتين التي تختص في عمليات البحث عن الألغام البحرية، ولكن لم يتعرض أي من أفراد طاقم السفينتين لأي إصابات في هذا الاصطدام البحري المحرج، ومع ذلك، تم فحص السفينتين للتحقق من وجود أي أضرار، ووفقًا للصور المنشورة في صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، يبدو أن إحدى السفن تعرضت لأضرار في هيكلها الخارجي.

British Royal Navy ship HMS Chiddingfold reversed into British combat vessel HMS Bangor.pic.twitter.com/YGCzSeeasy — ShanghaiPanda (@thinking_panda) January 20, 2024

بدء تحقيق بحري رفيع المستوى في الحادث

وتم بدء تحقيق بحري رفيع المستوى في الحادث، والذي قد يكون مكلفًا للغاية نظرًا لتكاليف بناء السفينتين الحربيتين العالية التقنية التي تصل إلى عدة ملايين من الدولارات، مما يثير هذا الحادث تساؤلات حول كيفية حدوثه بين سفينتين حساسيتين من هذا النوع.

صرح متحدث باسم البحرية الملكية البريطانية لصحيفة «ميرور» بأنهم على علم بالحادث الذي وقع بين سفينتين حربيتين لصيد الألغام في دولة البحرين، وأكد أنه لم يصب أي شخص بأذى نتيجة للحادث، وأنه في الوقت الحالي ليس مناسبًا إعطاء المزيد من التعليقات بينما تستمر التحقيقات.

ووفقًا للصحيفة، تتواجد السفينتان في الخليج كجزء من عملية كيبيون، وهي عملية تشمل التواجد الجوي والبحري الطويل الأمد للبحرية الملكية البريطانية في منطقة الخليج العربي والمحيط الهندي.