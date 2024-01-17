تحذير من طقس الساعات المقبلة.. أعنف نوة تضرب البلاد و5 فئات ممنوعة من الخروج

كتل صحراوية ‏هوائية، من المقرر أن تضرب مختلف محافظات مصر خلال الساعات المقبلة، فتعمل على ارتفاع درجات الحرارة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، حيث من المتوقع أن تؤثر المنخفضات الجوية على حالة الطقس لمدة 5 أيام تقريبا، ويؤثر على درجات الحرارة العظمى.

تحذير من حالة الطقس

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريحات تليفزيونية، أن البلاد ستتأثر بنوة الغطاس، أكثر النوات شديدة البرودة، إذ تشهد رياح شديدة وتساقط ثلوج وأمطار شديدة لمدة 3 أيام، وتتأثر محافظة الإسكندرية بها بداية من غد الخميس، كما أنها تضرب بشدة السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري ومدن القناة وشمال سيناء.

فترات الفجر ستشهد انخفاضا في درجة الحرارة، وفق الدكتورة منار غانم: «فور غياب أشعة الشمس سيحدث انخفاضا في درجات الحرارة، ويكون محسوسا ‏أكثر خلال فترة الفجر حتى الصباح الباكر، ويجب على كبار السن عدم الخروج في الصباح الباكر»‎.

ووفق بيان الأرصاد الجوية، فإن الشبورة المائية ستتكون على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة، والسواحل الشمالية ومدن القناة، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية الغربية بنسبة حدوث 30%.

الشعور بمزيد من ‏الدفء سيكون من نصيب القاهرة الكبرى، وفق الأرصاد، إذ أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة ‏الكبرى تتراوح بين 20 و21 درجة مئوية خلال فترة النهار، وسيكون الطقس شتوي مائل للدفء على السواحل الشمالية والوجه البحري ‏والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون دافئا على جنوبي سيناء والصعيد.‏

سقوط أمطار شديدة

البلاد سوف تشهد أمطارا غزيرة، فضلا عن ارتفاع سرعة الرياح، بدءا من الجمعة، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، تأثرا بنوة الغطاس، وتتزايد حدتها خلال ساعات الليل، وهي إحدى أكثر نوات الشتاء شدة وطقسا مضطربا، ووصفتها الأرصاد بـ«الأعنف».

ونصحت الأرصاد، بضرورة اتخاذ الحيطة والحذر، وارتداء الملابس الشتوية الثقيلة، والخروج فقط عند الضرورة القصوى أثناء هطول الأمطار الغزيرة، خاصة لكبار السن.

تحذير

حذر الدكتور أمجد الحداد استشاري الحساسية والمناعة، بعض الفئات من الخروج أيام المطر، خاصة خلال نوة الغطاس، قائلا لـ«الوطن»، إنه يجب على مرضى الجيوب الأنفية عدم الخروج، وكذلك كبار السن، فضلا عن الانتباه لارتداء ملابس ثقيلة للوقاية من نزلات البرد، والحرص على تناول السوائل الدافئة، وعدم خروج مرضى الأمراض المزمنة، والحساسية، والأطفال.