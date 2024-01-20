حملات مكبرة لإزالة الإشغالات في الشروق وزايد ودمياط الجديدة

شنت أجهزت مدن الشيخ زايد والعبور ودمياط الجديدة والشروق حملات نهارية وليلية على الإشغالات والباعة الجائلين والمركبات المخالفة بعدة مناطق، بهدف الحفاظ على المظهر الحضاري للمدن الجديدة، ومنع الظواهر العشوائية بجميع صورها.

وفي ذات السياق، قاد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، حملة مكثفة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية بالمدينة.

وأكد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، استمرار رفع إشغالات المحال والباعة الجائلين، والقضاء على النباشين من جميع أحياء المدينة، وذلك بهدف الحفاظ على المدينة جميلة ونظيفة بلا إشغالات أو قمامة.

حملة مكثفة لرفع الإشغالات بالشيخ زايد

كما شدد رئيس الجهاز على رؤساء القطاعات وإدارة الإشغالات والأمن، القيام بحملات مكثفة لرفع الإشغالات، والعمل على تيسير حركة المواطنين بإزالة التعديات عن الطريق العام، والميادين الرئيسية، مؤكدا أن الحملات تهدف إلى القضاء على جميع الإشغالات وإعادة الوجه الحضاري للمدينة، مشددًا على رؤساء الأحياء بضرورة التواجد الدائم بالشارع والتفاعل المباشر مع شكاوى المواطنين، وإيجاد الحلول السريعة لها وتكثيف الحملات اليومية المفاجئة للقضاء على كل الظواهر السلبية بالشوارع لتحقيق الانضباط واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

حملات ليلية مكبرة في العبور

وشهدت مدينة العبور، حملة ليلية لرفع الإشغالات وإزالة الباعة الجائلين، بناء على التوجيهات المستمرة من المهندس أحمد رشاد، رئيس الجهاز، باستمرار حملات رفع الإشغالات بشوارع وأحياء المدينة، واستمرار تحقيق الانضباط، والقضاء على التعديات على حرم الشوارع من قبل أصحاب المحلات والكافيهات، وإزالة تلك التعديات.

وفي مدينة بدر، قامت إدارة الأمن والأحياء بجهاز المدينة، بإزالة الإشغالات بالحي المتميز 2 تنفيذاً لتوجيهات المهندس رضوان عبد الرشيد، رئيس الجهاز، بضرورة القضاء على أي مخالفات بالمدينة، وتم إزالة 3 منافذ بيع عشوائية «كانتين»، وورشة طوب أسمنتي، ومصادرة 6 مركبات توك توك، و3 سيارات فاكهة، و7 دراجات نارية بدون لوحات معدنية، ورخص منتهية، كما تم ضبط 3 مركبات تروسيكل مستخدمة في نبش القمامة، وتم التحفظ على المهمات والمعدات والمركبات المضبوطة بمقر الجهاز.

وصرح المهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، بأنه تم شن حملات صباحية ومسائية، للقضاء على ظاهرة التوك توك داخل المدينة.

وأسفرت حملات دمياط عن مصادرة 19 مركبة توك توك، وسيارة ربع نقل نباشين، وعددٍ من عربات الباعة الجائلين وفتارين بيع السجائر، وعدد من الإشغالات المتنوعة، وتم إيداع المضبوطات بمخازن الجهاز، واستكمال الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

تحرير 18 مخالفة ومصادرة الإشغالات

وقاد المهندس علي سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، حملة مُكبرة لرفع الإشغالات ومواجهة العشوائية، بالأسواق التجارية الواقعة بمركزي خدمات الحيين الثاني والثامن، وذلك بـ12 مُعدة و35 عامل خدمات.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير 18 مخالفة تنوعت بين تعدي أصحاب المحال على ممرات المشاة والمناطق المجاورة، وتم مصادرة الإشغالات والتحفظ عليها بمخازن الجهاز وإزالة التعديات.