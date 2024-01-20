صاحبة «شخصية عام 2023» تكشف كواليس تكريمها لدورها بمجال الفرنكفونية

قالت الدكتورة مروة الصحن صاحبة لقب «شخصية عام 2023» تكريما لدورها في مجال الفرنكفونية التي منحتها إياها لجنة التحكيم الدولية التابعة لمنظمة دائرة ريشليو سنجار، إنّ هذه المنظمة بدأت فكرتها في تجميع المتحدثين باللغة الفرنسية في فرنسا وكندا ثم انضم إليها مجموعة من الدول مع مرور السنوات، وبدأت منذ عام 1987 تختار شخصية كل عام على مستوى العالم من الدول الناطقة باللغة الفرنسية لتكريمها على الأنشطة والأعمال التي تقوم بها في أعمال الفرنكفونية.

مكتبة الإسكندرية تطلق مركز الأنشطة الفرنكفونية

وأضافت صاحبة لقب «شخصية عام 2023» برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، «مكتبة الإسكندرية في سنة 2013 قررت إطلاق مركز الأنشطة الفرنكفونية بهدف تشجيع استخدام اللغة الفرنسية والتعاون مع الدول الفرنكفونية عن طريق أنشطة ثقافية مختلفة».

مصر من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية

وتابعت صاحبة لقب «شخصية عام 2023»: «في مايو 2023 احتفلنا بالسنة العاشرة لإنشاء المركز والأعمال التي تمت خلال السنوات العشرة الماضية، ومصر من الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للفرنكفونية وهذا أمر مهم جدا، وفي الإسكندرية لدينا ثقافة فرنسية باعتبارها مدينة كوزموبوليتانية، واللغة الفرنسية بالنسبة لها لغة أساسية ودارجة في المجتمع السكندري».